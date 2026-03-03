Saltillense Matías Grande conserva el tercer lugar del ranking mundial de arco recurvo
Mientras se mantiene como el mejor mexicano en la clasificación internacional, compite en la tercera etapa del selectivo nacional en el CNAR, donde Coahuila es el estado con más representantes
El saltillense Matías Grande se mantiene en el tercer lugar del ranking mundial de arco recurvo, de acuerdo con la actualización de marzo de 2026. El listado es encabezado por el brasileño Marcus D’Almeida, seguido del estadounidense Brady Ellison.
Grande continúa como el mexicano mejor posicionado en la clasificación internacional dentro de la modalidad de recurvo, resultado de su constancia en competencias del circuito y campeonatos oficiales. La permanencia en el sitio tres lo coloca entre los referentes actuales de la especialidad y le permite mantenerse en la conversación de los principales eventos del calendario.
Mientras sostiene su lugar en el ranking, el arquero compite en la tercera etapa del proceso selectivo nacional que se realiza en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México. En este ciclo ya representa formalmente a Coahuila, estado que encabeza la lista de participantes en esta fase.
Coahuila aporta 12 arqueros al selectivo, la cifra más alta entre las entidades participantes. En total, 68 competidores buscan asegurar su lugar en la Selección Mexicana de Tiro con Arco, tanto en recurvo como en compuesto. Nuevo León asiste con nueve exponentes y Yucatán con siete.
En la modalidad de recurvo, además de Matías Grande, participan por Coahuila Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez, Bruno Martínez, Jesús del Ángel Flores, Juan Pablo Téllez y Raúl Tadeo Rodríguez. En compuesto compiten Dafne Quintero, Sebastián García, Gadiel González, Armando de la Garza y Diego Borbolla. El grupo es respaldado por los entrenadores Miguel Bárcenas, Luis García, Nicolás Grande, Eduardo Magaña, Alan Maldonado y Jorge Nevárez.
La tercera etapa del selectivo comenzó este 3 de marzo con rondas de clasificación y enfrentamientos individuales con sistema de repechaje, y concluirá el 4 de marzo. En esta instancia se realizará un segundo corte: únicamente los ocho mejores arqueros por rama y modalidad avanzarán a la siguiente fase.
La etapa definitiva se celebrará en Tlaxcala del 16 al 18 de marzo, donde quedarán conformadas las selecciones nacionales A y B. Para Matías Grande, mantenerse entre los tres mejores del mundo y, al mismo tiempo, asegurar su lugar en el representativo nacional, forman parte de un mismo objetivo: consolidarse como pieza clave del equipo mexicano en el próximo ciclo internacional.