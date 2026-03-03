Saltillense Matías Grande conserva el tercer lugar del ranking mundial de arco recurvo

El saltillense Matías Grande se mantiene en el tercer lugar del ranking mundial de arco recurvo, de acuerdo con la actualización de marzo de 2026. El listado es encabezado por el brasileño Marcus D’Almeida, seguido del estadounidense Brady Ellison.

Grande continúa como el mexicano mejor posicionado en la clasificación internacional dentro de la modalidad de recurvo, resultado de su constancia en competencias del circuito y campeonatos oficiales. La permanencia en el sitio tres lo coloca entre los referentes actuales de la especialidad y le permite mantenerse en la conversación de los principales eventos del calendario.

Mientras sostiene su lugar en el ranking, el arquero compite en la tercera etapa del proceso selectivo nacional que se realiza en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México. En este ciclo ya representa formalmente a Coahuila, estado que encabeza la lista de participantes en esta fase.