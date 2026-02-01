Shawn Harris Jr. refuerza a los Dinos de Saltillo para la Temporada 2026 de la LFA

/ 1 febrero 2026
    Shawn Harris Jr., nuevo receptor abierto de los Dinos de Saltillo, aportará velocidad y experiencia universitaria a la ofensiva de la Ola Morada en la Temporada 2026 de la LFA. FOTO: X/SHAWN HARRIS JR.

El receptor abierto estadounidense llega a la Ola Morada tras una sólida carrera en el futbol americano colegial, con experiencia en Rhode Island, UMass y Stony Brook

Los Dinos de Saltillo anunciaron la incorporación del receptor abierto Shawn Harris Jr. como nuevo refuerzo para la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), sumando velocidad, versatilidad y experiencia universitaria al ataque de la Ola Morada.

Originario de Mount Vernon, Nueva York, Harris Jr. mide 1.75 metros (5-9) y pesa 77 kilogramos (170 libras). Se desempeña como wide receiver y cuenta con formación como redshirt senior, tras su paso por distintos programas del futbol americano universitario en Estados Unidos.

Durante la temporada 2024 con los Rhode Island Rams, Harris Jr. fue titular en 11 de los 14 partidos que disputó. Registró 27 recepciones para 346 yardas y un touchdown, anotación que además significó el gol del triunfo en el último minuto ante Holy Cross el 31 de agosto.

En ese mismo duelo sumó su mejor marca del año con 45 yardas por recepción. También destacó ante Campbell con cinco recepciones y 42 yardas, además de un touchdown terrestre de 45 yardas contra Brown.

Aportó en equipos especiales con regresos de despeje y kickoff, además de registrar una tacleada y fungir como capitán de juego en una ocasión.

En 2023, con los UMass Minutemen, participó en 11 encuentros, acumulando 16 recepciones para 152 yardas, además de dos acarreos y 100 yardas en regresos de patada.

Su mejor actuación aérea fue ante Eastern Michigan, con seis recepciones y 62 yardas, mientras que también dejó jugadas clave ante Penn State y Arkansas State.

Previamente, en 2022 con Stony Brook, fue el líder receptor del equipo al sumar 26 recepciones, 431 yardas y un touchdown, incluyendo un partido destacado frente a Towson con seis atrapadas, 135 yardas y anotación.

Un año antes, en 2021, lideró nuevamente a Stony Brook con 31 recepciones, 586 yardas y tres touchdowns, además de aportar 380 yardas en regresos de kickoff.

Harris Jr. también cuenta con antecedentes sobresalientes a nivel preparatoria con Archbishop Stepinac, donde fue pieza clave en campeonatos estatales y acumuló 112 recepciones, 2,238 yardas y 23 touchdowns en su carrera varsity, además de más de 1,000 yardas en regresos de patada.

Con esta incorporación, los Dinos de Saltillo fortalecen su ofensiva aérea de cara a la Temporada 2026 de la LFA, apostando por un receptor con experiencia, explosividad y capacidad para marcar diferencia tanto en ofensiva como en equipos especiales.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

