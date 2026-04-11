Saltillo compite en clasificatorio nacional de skateboarding rumbo a la Olimpiada 2026

El equipo de skateboarding de Saltillo ya se encuentra en la Ciudad de México para participar en el Campeonato Interasociaciones 2026, evento que forma parte del proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026. La competencia, convocada por la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, se llevará a cabo del 10 al 12 de abril en el Skatepark Metro Puebla, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Este certamen contempla las modalidades de Park y Street, y reunirá a representantes de distintas entidades del país.

La delegación saltillense está integrada por Jaime Alejandro, Luis Mario, Abdul Yigael, Jeremí Israel y Luis Alejandro, quienes viajan acompañados por el entrenador Alan David. Todos ellos forman parte del programa de la Línea Verde, espacio donde han desarrollado su preparación en esta disciplina. De acuerdo con la convocatoria, el evento no solo otorgará plazas para la Olimpiada Nacional, sino que también será el primer selectivo obligatorio para la conformación del ranking nacional 2026. Este proceso será clave para integrar preselecciones y selecciones mexicanas con miras a futuras competencias internacionales, incluyendo el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El calendario establece que el viernes 10 de abril se realizarán las prácticas oficiales, además de la junta previa programada por la tarde, mientras que las competencias se desarrollarán el sábado 11 y domingo 12. Para los atletas coahuilenses, esta participación representa la oportunidad de medir su nivel ante competidores de otras entidades y avanzar en su proceso deportivo. El objetivo inmediato será colocarse entre los mejores de su categoría para asegurar su clasificación a la etapa nacional. Se espera que al finalizar el fin de semana se definan los resultados del clasificatorio, donde los representantes de Saltillo buscarán asegurar su lugar en la Olimpiada Nacional 2026 y continuar su desarrollo dentro del skateboarding competitivo.

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