Saltillo: UAdeC nombra a Daniel Carrete como head coach de Lobos para Liga Mayor

El nombramiento llega semanas después de la salida de Ángel Esparza , situación que abrió la puerta a una serie de versiones sobre quién asumiría el cargo. Desde entonces, el nombre de Carrete comenzó a tomar fuerza, especialmente tras darse a conocer su regreso a los Dinos de Saltillo para la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional, lo que reforzó la idea de su vínculo activo con el futbol americano local.

La Universidad Autónoma de Coahuila confirmó un movimiento esperado dentro de su programa de futbol americano. A través de un comunicado oficial fechado este 17 de abril en Saltillo, la Dirección de Futbol Americano anunció a Daniel Carrete como nuevo entrenador en jefe de los Lobos UAdeC de Liga Mayor.

Carrete cuenta con trayectoria como jugador, al haber formado parte de Auténticos Tigres UANL y posteriormente consolidarse como bicampeón con los Borregos Salvajes del ITESM Campus Monterrey, experiencia que ahora trasladará a su nueva etapa como head coach.

La designación fue dada a conocer por el director del programa, el coach Frank González, quien detalló que Carrete asume la responsabilidad de encabezar una nueva etapa dentro del equipo universitario. El objetivo, según el documento, será mantener el desarrollo de los estudiantes-atletas y fortalecer un proyecto competitivo dentro de la institución.

Junto con el nuevo head coach, también se confirmó la integración de Carlos Cabral como coordinador ofensivo y de Antonio Ogazón como coach de alas cerradas. Ambos se suman al staff con la intención de reforzar el trabajo estratégico y deportivo del equipo de Liga Mayor.

El anuncio marca un momento de transición para los Lobos, que buscan estabilidad tras el cambio en la dirección técnica. La expectativa ahora se centra en la conformación del plantel y en la preparación rumbo a la siguiente temporada, en un entorno donde la continuidad y el desarrollo de talento universitario son puntos clave.

En el entorno del equipo, la llegada de Carrete no resulta sorpresiva. Su experiencia y cercanía con el programa, además de su actividad reciente en el futbol profesional, lo colocaban como uno de los perfiles más viables para tomar el mando. La confirmación oficial termina con las especulaciones que surgieron desde el mes pasado.