Saltillo recibe a más de 200 jugadores en el Torneo Estatal de Pádel en el Nuo Sportcomplex

/ 28 febrero 2026
    Más de 200 jugadores participaron en el Torneo Estatal de Pádel celebrado en Saltillo. FOTO: INEDEC

El Nuo Sportcomplex de Saltillo fue sede del Torneo Estatal de Pádel de Coahuila, tras la inauguración oficial del complejo deportivo realizada un día antes

Más de 200 jugadores se reunieron en Saltillo para disputar el Torneo Estatal de Pádel de Coahuila, celebrado en el Nuo Sportcomplex, sede que además abrió oficialmente sus puertas un día antes del arranque de la competencia.

El certamen reúne a competidores de distintos municipios del estado, quienes buscan posicionarse rumbo a próximos compromisos fuera del país. La actividad forma parte del calendario estatal y representa un filtro importante para quienes aspiran a representar a Coahuila en eventos nacionales e internacionales.

La inauguración del complejo deportivo Nou Sports se llevó a cabo la víspera del torneo. Durante el acto protocolario, organizadores y autoridades destacaron la importancia de contar con nuevos espacios para el desarrollo del pádel, disciplina que en los últimos años ha incrementado su presencia en la región.

Las instalaciones cuentan con canchas especializadas y áreas destinadas a entrenamientos y eventos competitivos, lo que permitió que el torneo iniciara con una logística organizada y partidos programados desde las primeras horas del día.

El Torneo Estatal contempla diferentes categorías, lo que permite la participación de jugadores con distintos niveles de experiencia. A lo largo de la jornada se desarrollaron encuentros simultáneos, con presencia de familiares y aficionados que acudieron para respaldar a los participantes.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo principal es fortalecer la estructura competitiva del pádel en Coahuila y ofrecer a los atletas un escenario adecuado para medir su rendimiento. También señalaron que este tipo de torneos contribuye a detectar talento que pueda integrarse a procesos de mayor alcance.

Con la combinación de una nueva sede y una amplia convocatoria, el torneo marca el inicio de actividades oficiales en el Nuo Sportcomplex y consolida a Saltillo como uno de los puntos de reunión para la práctica del pádel en el estado.

