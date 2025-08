Saltillo: Se imponen Estrellas del Futuro en el Campeonato Mexicano de Monta de Toro

En una noche cargada de emoción, polvo y adrenalina, tres jóvenes promesas del rodeo mexicano se impusieron sobre el lomo salvaje de los toros y superaron a experimentados bull riders en el Campeonato Mexicano de Monta de Toro, donde el equipo Estrellas del Futuro se coronó campeón de la competencia.

Marcelo Veloz, de Jalisco; Adán Ramírez, de Guanajuato, y el coahuilense Brayan Medina Dávila se llevaron a casa la hebilla de campeón del evento realizado en el Lienzo Charro Profr. Enrique González Treviño.

Cientos de aficionados a este deporte se dieron cita para ver en acción a sus vaqueros favoritos, hubo quien viajó de otros estados para apoyar a sus jinetes. Todo en un ambiente familiar en el que los niños también disfrutaron del espectáculo.

El Campeonato Mexicano de Monta de Toro reunió a los mejores jinetes de Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, Hidalgo, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua y Guanajuato, además del equipo Estrellas del Futuro, quienes en total realizaron 33 montas.

En la primera ronda Marcelo Veloz logró los 8 segundos al lomo del toro Taz; en la segunda vuelta Adán Ramírez repitió la hazaña y venció a Gato Malandrín, mientras que Brayan Medina, el de Castaños, Coahuila, se quedó a 4 milésimas de segundo de lograr someter a Duende.

Los jinetes del equipo Estrellas de Futuro tienen entre 19 y 21 años y vencieron a vaqueros con amplias trayectorias a nivel nacional e internacional. Entre los tres obtuvieron 168 puntos.

“Quiero agradecer por la invitación, gracias a Dios se nos dieron las cosas y estamos bien que es lo más importante”, dijo a VANGUARDIA Brayan Medina, quien empezó a competir apenas hace tres años, cuando tenía 17. A los 20 años ya es campeón nacional. “Este triunfo es para todos ustedes”, comenta para la gente de su natal Castaños.

Por su parte, el jalisciense Marcelo Veloz dijo: “Nunca me imaginé ganar aquí, me llegó la invitación y la verdad me sorprendí que me tomaran en cuenta, y estoy muy agradecido con Dios por permitirme llegar a este momento”. Él tiene 19 años.

Adán Ramírez, el de Guanajuato, es el mayor de los tres jinetes, tiene 21 años y sobre este logro afirmó: “Este es uno de los mejores triunfos de mi vida, haber ganado este Campeonato Mexicano es un sueño hecho realidad. Le doy gracias a mis papás que en todo momento me apoyan, a mi familia y a la gente bonita de Saltillo”.

MALA NOCHE PARA COAHUILA Y JALISCO

Como en cualquier deporte en el que nada está escrito, los equipos de Coahuila y Jalisco se perfilaban como favoritos de la contienda, sin embargo sus vaqueros no lograron los resultados esperados.

En el caso de Coahuila, Luis Porto y Roberto Saucedo fueron derribados por Chacal y 911, respectivamente. Sólo Francisco García logró la encomienda de aguantar los 8 segundos a lomo de Chikilin.

Mientras tanto, los tres jinetes del equipo Jalisco, entre ellos Álvaro Álvarez, quien el año pasado fue el primer mexicano en llegar a la final en Barretos, Brasil no lograron la puntuación esperada, pues todos fueron derribados por sus toros.

Otros jinetes que lograron los 8 segundos sobre el toro fueron: Cristian Cruz, de Hidalgo; Alfonso Orozco, de Guanajuato; Jacobo González, de Aguascalientes y Pedro Herrera, de Durango.

LOS MEJORES DE LA NOCHE

El jinete de Salamanca, Guanajuato, Alfonso Orozco recibió el premio como Mejor Monta de la noche con una puntuación individual de 87.

Como mejor Cowboy Protection, el coahuilense Carlos Nuncio y Abel Velázquez se llevaron el reconocimiento por proteger la vida de los jinetes.