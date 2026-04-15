Saltillo será sede del 40.º Torneo de Golf Rotario en honor a Juan Carlos López Villarreal

El Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe realizó la presentación del 40.º Torneo Anual de Golf “Construyendo oportunidades para un mejor futuro”, que en esta edición 2026 homenajeará al empresario Juan Carlos López Villarreal por su trayectoria en el ámbito empresarial, así como por su apoyo a la educación y a la ecología en Saltillo y el estado. El evento fue presidido por Joel Martínez, presidente del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe, y por José Almanza, quien repite como presidente del torneo. También estuvieron presentes Juan Carlos López Villarreal; Carlos Orta, presidente entrante del club para el periodo 2026-2027; y Heriberto Oyervides, quien leyó la semblanza del homenajeado. La presentación se llevó a cabo este miércoles 15 de abril en la agencia Mazda Saltillo.

“Estoy muy honrado y agradecido de poder participar en esta causa a favor de la educación para la niñez, ya que todo lo recaudado es para beneficio social. Desde mi abuelo, Isidro López Zertuche, existe una tradición de apoyo a las obras sociales: él fundó el Colegio México; el Instituto Don Bosco fue apoyado por mi tío Javier. Ha habido una constante en mejorar el ámbito educativo y social de nuestra ciudad”, señaló Juan Carlos López Villarreal.

El torneo se jugará el viernes 29 de mayo bajo la modalidad de tercias “A Go Go”. Los equipos podrán ser mixtos y deberán contar con un hándicap mínimo de 40. La premiación para los mejores “O’yes” en el hoyo 18 será de 80,000 pesos al primer lugar, 25,000 al segundo y 20,000 al tercero. En los hoyos 1, 4 y 11 se otorgarán premios de 40,000, 20,000 y 15,000 pesos al primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. Además, se entregarán trofeos a los tres primeros lugares, mientras que el equipo ganador general recibirá tres inscripciones al Torneo Anual del Club Campestre 2026. También habrá rifas durante la comida de premiación.

“Lo recaudado en este evento se aplicará en beneficio de los programas rotarios: Escuelas Rotarias, mejora en la calidad educativa e infraestructura, Rotarios de Corazón (implantes de marcapasos) y el programa de valores ‘Lazos’, además de iniciativas de inglés y acceso a internet. A lo largo de estos años se han construido siete escuelas y un jardín de niños, de los cuales se han graduado 47,000 alumnos”, señaló Martínez Coss, presidente del club.