Saltillo será sede del Prenacional Deportivo del TecNM con mil participantes

La actividad se desarrolló en la Sala de Juntas “Federico Berrueto Ramón”, donde quedaron definidos los grupos y cruces de las disciplinas que formarán parte de esta fase regional del TecNM. El evento deportivo contará con cerca de mil participantes entre deportistas, entrenadores y promotores.

El Tecnológico Nacional de México campus Saltillo realizó el sorteo oficial de la edición 68 del Evento Prenacional Deportivo Región III, competencia que reunirá del 24 al 29 de mayo a estudiantes-atletas de 12 institutos tecnológicos del país en distintas sedes de la capital coahuilense.

De manera virtual participaron también J. Armando Olvera Zúñiga, jefe del Área Deportiva del TecNM, y Alejandro Lazos Choy, coordinador de deportes de conjunto, además de representantes de los tecnológicos participantes.

La ceremonia fue encabezada por la directora del plantel, Ania Sánchez, acompañada por Ricardo Martínez Alvarado, Emmanuel Flores Villa y Ricardo Blanco Rodríguez, jefe del Departamento de Actividades Extraescolares, área encargada de la organización del prenacional.

Durante su mensaje, la directora destacó la importancia de que Saltillo sea sede del evento y aseguró que el campus recibirá a las delegaciones “con gusto” durante los días de competencia. Además, se resaltó que el deporte forma parte de la formación integral del estudiantado dentro del sistema del Tecnológico Nacional de México.

Las competencias se disputarán en instalaciones del TecNM-Saltillo, así como en espacios del Municipio, la Sección 38 y la Universidad Autónoma de Coahuila. Las disciplinas convocadas serán baloncesto, béisbol, futbol soccer, softbol femenil, voleibol de sala y voleibol de playa, tanto en ramas femeniles como varoniles según la categoría.

Uno de los aspectos destacados fue el uso de la plataforma SIEED.TECNM.MX para realizar el sorteo de manera digital mediante un software externo, mecanismo que, de acuerdo con los organizadores, permitió garantizar transparencia, trazabilidad y certeza en la definición de grupos y enfrentamientos.

Entre las delegaciones participantes estarán los tecnológicos de Saltillo, La Laguna, Zacatecas, Nuevo Laredo, Nuevo León, Matehuala, Monclova, Piedras Negras, Región Carbonífera, Fresnillo y San Luis Potosí.

En futbol femenil, el Tec Saltillo quedó ubicado junto a Laguna, Zacatecas, Matehuala y San Luis Potosí; mientras que en futbol varonil compartirá grupo con Nuevo Laredo y el Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital.

La ceremonia inaugural del Evento Prenacional Deportivo Región III se realizará en el Estadio “Carlos Roldán Sanders”. En los próximos días se anunciarán oficialmente los calendarios, horarios y sedes de cada disciplina.