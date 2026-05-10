¿Fuiste al intercambio? La fiebre del álbum Panini del Mundial crece en Saltillo

¿Fuiste al intercambio? La pasión por el álbum Panini del Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en Saltillo con reuniones que han convocado a decenas de aficionados en distintos puntos de la ciudad. Uno de los encuentros más concurridos se realizó en Plaza Real, donde cientos de personas acudieron para intercambiar estampitas repetidas, buscar las más difíciles y avanzar en sus álbumes rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Niños, jóvenes y adultos llegaron con carpetas, sobres y montones de estampitas en mano para recorrer mesas y grupos improvisados de coleccionistas que negociaban cambios de jugadores, selecciones y ediciones especiales.

El ambiente estuvo marcado por la convivencia entre aficionados al futbol, quienes desde ahora comenzaron a compartir la emoción previa al Mundial. Entre las estampitas más buscadas destacaron las de figuras internacionales y selecciones favoritas. Además del encuentro en Plaza Real, la actividad también se mantiene cada domingo durante la Ruta Recreativa de Saltillo, en el cruce de periférico Luis Echeverría y bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 9:00 a 11:30 de la mañana. La convocatoria ha comenzado a reunir cada vez a más coleccionistas que buscan completar el álbum Panini del Mundial 2026 mediante intercambios directos y dinámicas entre asistentes.

Los organizadores y participantes adelantaron que la comunidad continuará creciendo en los próximos meses, ya que las reuniones en Plaza Real seguirán realizándose todos los sábados a las 4:00 de la tarde hasta el inicio de la Copa del Mundo. Con ello, Saltillo suma espacios donde el coleccionismo deportivo y la pasión mundialista se convierten en punto de encuentro para aficionados de todas las edades.

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