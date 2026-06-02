$!Detienen a Omar ‘N’, presunto autor material del asesinato del exdiputado Francisco Rojas Cano en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Omar “N”, quien es investigado por su probable participación en el homicidio del exdiputado local Francisco Rojas Cano, ocurrido el 30 de enero de 2025 en el municipio de Cuautitlán. De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, elementos de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del detenido como resultado de las investigaciones desarrolladas durante los últimos meses para esclarecer el asesinato del exlegislador.

OMAR ‘N’ ES SEÑALADO DE ACCIONAR EL ARMA QUE TERMINÓ CON LA VIDA DE FRANCISCO ROJAS CANO Según la información proporcionada por la FGJEM, las indagatorias permitieron establecer que Omar “N” presuntamente habría sido la persona encargada de disparar contra la víctima el día de los hechos. La Fiscalía indicó que Francisco Rojas Cano arribó el 30 de enero de 2025 a las oficinas públicas del Instituto de la Función Registral del Estado de México, ubicadas en el municipio de Cuautitlán. De acuerdo con la línea de investigación, una vez que el exdiputado se encontraba en el lugar, Omar “N” habría accionado un arma de fuego en su contra, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento. Tras la agresión, el presunto responsable habría escapado con apoyo de otras personas que, según la investigación ministerial, participaron en la logística del ataque.

OFRECIERON 500 MIL PESOS PARA ASESINAR AL EXDIPUTADO FRANCISCO ROJAS CANO La Fiscalía estatal señaló que las investigaciones permitieron identificar una reunión realizada el 29 de enero de 2025 en un restaurante de Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con las indagatorias, en ese encuentro participaron Omar “N”, otra persona identificada por las autoridades y Orlando Allan “N”. Según la hipótesis de investigación presentada por la FGJEM, durante dicha reunión Orlando Allan “N” presuntamente habría ofrecido 500 mil pesos a cambio de privar de la vida al exdiputado. Las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con esta línea de indagación. PARTICIPACIÓN DE OTROS IMPLICADOS La Fiscalía informó que, tras cometerse la agresión, Omar “N” presuntamente huyó con ayuda de Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega. De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían realizado labores de vigilancia durante la ejecución del crimen y proporcionado la motocicleta utilizada para facilitar la huida de los participantes. Las autoridades señalaron que estos dos individuos ya fueron sentenciados por su participación en el caso. OTROS DOS IMPLICADOS EN EL HOMICIDIO DE FRANCISCO ROJAS CANO FUERON SENTENCIADOS A INICIOS DE MAYO A principios de mayo, la FGJEM informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses de prisión contra Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega por su participación en el homicidio del exdiputado. Tras la agresión ocurrida en las instalaciones del IFREM, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Cuautitlán notificaron a la Fiscalía sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima. Las investigaciones incluyeron el análisis de imágenes obtenidas mediante sistemas de videovigilancia del C5 y del C4, lo que permitió identificar a posibles participantes y establecer la ruta de escape utilizada tras el crimen.

AUTORIDADES LOGRARON IDENTIFICAR VEHÍCULO RELACIONADO CON EL ASESINATO De acuerdo con la Fiscalía, Fernando Corona Vega, alias “Oso”, y José Roberto Coutiño Vega, alias “Vega”, fueron detenidos inicialmente por una falta administrativa el mismo día de los hechos. Posteriormente, al ser relacionados con el homicidio mediante diversas diligencias de investigación, fueron ingresados a un centro penitenciario para enfrentar el proceso penal correspondiente. Tras el desahogo de pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez emitió la sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses de prisión para ambos, además de decretar la suspensión de sus derechos políticos y civiles. CUMPLIMENTAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA OMAR ‘N’ La Fiscalía mexiquense informó que, mediante investigaciones de gabinete y trabajo de campo, fue posible identificar a Omar “N” como uno de los probables participantes en el homicidio. Con base en los elementos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante la autoridad judicial correspondiente. Una vez concedido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía procedieron a su ejecución y pusieron al detenido a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

CONTINÚA PROCESO JUDICIAL La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó que Omar “N” debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un juez. No obstante, la institución señaló que, en caso de ser encontrado culpable por el delito que se le imputa, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión conforme a la legislación aplicable. Las investigaciones relacionadas con el homicidio de Francisco Rojas Cano continúan abiertas para determinar la participación de todas las personas presuntamente involucradas en los hechos ocurridos el 30 de enero de 2025.

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