Se aproxima el primer Huracán de la Temporada; junto al Monzón Mexicano, traerán fuertes lluvias, inundaciones y granizadas a estos estados

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales favorecen una temporada activa, por lo que se espera la formación de numerosos fenómenos tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico.

La temporada de ciclones tropicales 2026 ya comenzó oficialmente en el Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe. A partir del 1 de junio y hasta el próximo 30 de noviembre, autoridades meteorológicas mantendrán vigilancia permanente sobre cualquier sistema que pueda desarrollarse y generar afectaciones en territorio nacional.

La situación adquiere especial relevancia debido a que México posee extensas costas en ambas cuencas. Esto significa que los sistemas tropicales pueden generar impactos directos o indirectos incluso cuando su trayectoria principal no contempla un ingreso a tierra.

EL PRIMER HURACÁN PODRÍA FORMARSE EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Como ocurre cada año, los sistemas tropicales recibirán nombres previamente asignados por organismos meteorológicos internacionales. En el Atlántico, el primer fenómeno que alcance la categoría de tormenta tropical será denominado Arthur.

Los especialistas explican que antes de convertirse en huracán, un sistema debe atravesar diversas etapas de desarrollo. Todo inicia como una depresión tropical, posteriormente puede fortalecerse hasta convertirse en tormenta tropical y, finalmente, alcanzar la categoría de huracán.

Para obtener esa clasificación, los vientos sostenidos deben superar los 119 kilómetros por hora. A partir de ese momento, el fenómeno es evaluado mediante la escala Saffir-Simpson, que determina su intensidad y potencial destructivo.

“Un ciclón tropical no necesita tocar tierra para provocar lluvias intensas, oleaje elevado o fuertes vientos”, han reiterado autoridades meteorológicas al explicar los riesgos asociados a estos fenómenos.

HASTA 36 CICLONES PODRÍAN FORMARSE EN 2026

Las previsiones más recientes indican que durante la presente temporada podrían desarrollarse entre 29 y 36 ciclones tropicales considerando tanto el Atlántico como el Pacífico.

Aunque la cifra parece elevada, los expertos aclaran que no todos estos sistemas impactarán directamente al país. Muchos permanecen en mar abierto o se debilitan antes de acercarse a zonas pobladas.

Sin embargo, basta un solo fenómeno cercano a las costas para generar lluvias extraordinarias, marejadas, inundaciones y deslaves, especialmente en regiones vulnerables o con antecedentes de saturación de suelo.

Dato curioso: La temporada de huracanes del Atlántico utiliza listas de nombres que se reciclan cada seis años. Únicamente se retiran aquellos nombres asociados con fenómenos particularmente devastadores.

MONZÓN MEXICANO PODRÍA INTENSIFICAR LAS PRECIPITACIONES

A la temporada de ciclones se suma otro fenómeno clave: el Monzón Mexicano, un patrón climático que cada año incrementa considerablemente las lluvias en diversas regiones del territorio nacional.

Meteorólogos prevén que durante la primera mitad de junio la interacción entre humedad proveniente del océano Pacífico, sistemas tropicales y el monzón favorezca precipitaciones más frecuentes e intensas.

Esta combinación podría provocar acumulaciones importantes de agua en cortos periodos, aumentando el riesgo de inundaciones urbanas, crecimiento de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas montañosas.

ESTOS SON LOS ESTADOS CON MAYOR RIESGO DE LLUVIAS INTENSAS

Los modelos meteorológicos muestran que varias entidades podrían concentrar los mayores acumulados de lluvia durante las próximas semanas.

Entre los estados con mayor potencial destacan:

• Quintana Roo

• Yucatán

• Campeche

• Chiapas

• Tabasco

• Veracruz

• Oaxaca

• Puebla

• Tlaxcala

• Guerrero

• Morelos

• Estado de México

• Ciudad de México

• Michoacán

• Colima

• Sur de Querétaro

• Sur de Guanajuato

• Sur de Jalisco

En estas regiones podrían registrarse acumulados de entre 70 y 150 milímetros, con cantidades superiores en áreas montañosas o cercanas al litoral.

Mientras tanto, el noroeste del país, particularmente las Baja Californias, mantendría condiciones relativamente más secas durante los primeros días de junio.

ARTHUR Y AMANDA ENCABEZAN LAS LISTAS DE NOMBRES

Cada cuenca oceánica cuenta con su propia lista de nombres para identificar los sistemas tropicales conforme se desarrollan.

En el Atlántico, los primeros nombres programados son:

• Arthur

• Bertha

• Cristobal

• Dolly

• Edouard

• Fay

• Gonzalo

• Hanna

Por su parte, en el Pacífico la lista inicia con:

• Amanda

• Boris

• Cristina

• Douglas

• Elida

• Fausto

• Genevieve

• Hernán

Las autoridades mantienen especial atención sobre diversas zonas de baja presión que podrían evolucionar durante junio, mes que tradicionalmente marca el fortalecimiento gradual de la actividad ciclónica en ambos océanos.