Inauguración del Mundial FIFA 2026... ¿Habrá clases el 11 de junio? esto dice la SEP

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    Inauguración del Mundial FIFA 2026... ¿Habrá clases el 11 de junio? esto dice la SEP
    La SEP confirmó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial FIFA. VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP confirmó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 por la inauguración del Mundial FIFA

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y, junto con la emoción deportiva, también llegan ajustes importantes en la vida cotidiana de miles de estudiantes mexicanos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó la suspensión de clases el próximo jueves 11 de junio, fecha en que se celebrará la ceremonia inaugural del torneo y el debut de la Selección Mexicana.

La mandataria explicó que la decisión busca facilitar la movilidad y atender la logística que implica la realización de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. “Estamos hablando del día de la inauguración, nada más”, puntualizó Brugada al referirse a la medida.

¿EN QUÉ ESTADOS NO HABRÁ CLASES EL 11 DE JUNIO?

La suspensión de actividades escolares no será generalizada en todo el país. Hasta el momento, la medida ha sido confirmada oficialmente para la Ciudad de México y para parte de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

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En la capital del país, las escuelas públicas de educación básica, secundaria y media superior suspenderán labores el día de la inauguración del Mundial. La decisión coincide con la realización del partido entre México y Sudáfrica en el ahora denominado Estadio Ciudad de México.

Por su parte, el gobierno jalisciense anunció ajustes escolares durante las fechas en que Guadalajara reciba encuentros mundialistas. Entre ellos se encuentra el 11 de junio, cuando se disputará el partido entre Corea del Sur y Chequia.

Mientras tanto, en el resto de las entidades federativas las actividades académicas continuarán con normalidad. Esto incluye a Nuevo León, donde no existe una suspensión general confirmada para esa fecha.

MONTERREY ESPERA DEFINICIÓN SOBRE POSIBLES AJUSTES

Aunque Monterrey es una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026, las autoridades educativas no han anunciado un paro de actividades similar al de la Ciudad de México o Guadalajara.

La capital regiomontana albergará su primer encuentro mundialista el domingo 14 de junio, cuando las selecciones de Suecia y Túnez se enfrenten en el Estadio Monterrey.

Clara Brugada señaló que será el secretario de Educación, Mario Delgado, quien determine si eventualmente se implementan medidas similares en otras sedes mundialistas del país.

Dato curioso: México se convertirá en el primer país de la historia en albergar tres Copas del Mundo masculinas de la FIFA, después de las ediciones de 1970 y 1986.

LA POLÉMICA POR EL CALENDARIO ESCOLAR DEL MUNDIAL

La suspensión de clases por la inauguración del Mundial surge semanas después de un intenso debate relacionado con el calendario escolar 2025-2026.

A principios de mayo, Mario Delgado planteó la posibilidad de concluir el ciclo escolar el 5 de junio, argumentando la celebración del Mundial y las altas temperaturas previstas para el verano.

Sin embargo, la propuesta generó críticas de organizaciones de padres de familia y sectores del magisterio, quienes consideraron que la medida reduciría significativamente los días efectivos de aprendizaje.

La discusión incluso llegó a Palacio Nacional. Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su postura a favor de mantener el calendario sin modificaciones drásticas.

“Se propusieron vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora es que se conserven las seis semanas de vacaciones”, declaró la mandataria al referirse al tema educativo.

SHEINBAUM Y BRUGADA VIVIRÁN EL MUNDIAL DESDE EL ZÓCALO

La inauguración mundialista también tendrá un componente simbólico en la Ciudad de México. Clara Brugada informó que presenciará el encuentro inaugural desde el FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambas funcionarias decidieron donar los boletos que tenían asignados para la ceremonia inaugural a un concurso de dominadas dirigido exclusivamente a mujeres.

La ganadora del boleto presidencial fue Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz, mientras que el pase correspondiente a la jefa de Gobierno fue obtenido por Brianna Ameli Medina Cortés, representante de Iztapalapa.

LOS 26 JUGADORES QUE REPRESENTARÁN A MÉXICO

La expectativa por el debut del combinado nacional aumentó luego de que el técnico Javier Aguirre revelara la lista definitiva de futbolistas convocados para la justa mundialista.

Entre las principales novedades destacó la inclusión de César “Chino” Huerta, así como la ausencia de Germán Berterame, una de las decisiones más comentadas por los aficionados.

La convocatoria quedó integrada de la siguiente manera:

• Porteros: Raúl “Tala” Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

• Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

• Mediocampistas: Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora y Luis Chávez.

• Atacantes: Roberto Alvarado, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/quienes-van-con-la-iconica-voz-de-chespirito-mexico-revela-a-sus-convocados-para-el-mundial-2026-IE21071867

México disputará sus primeros compromisos de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica y posteriormente contra Chequia. La inauguración del torneo marcará no solo el arranque de una nueva Copa del Mundo, sino también una jornada histórica que modificará la rutina escolar de miles de estudiantes en las sedes mexicanas del certamen.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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