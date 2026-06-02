Sheinbaum pide al embajador de EU respetar asuntos internos de México y limitar su actuación

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    Sheinbaum pide al embajador de EU respetar asuntos internos de México y limitar su actuación
    Las declaraciones de Johnson ocurrieron apenas un día después del acto encabezado por Sheinbaum. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria respondió a las declaraciones del diplomático estadounidense, quien sostuvo que el combate a los cárteles del narcotráfico debe asumirse como una responsabilidad compartida

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a conducirse con respeto a la soberanía nacional y abstenerse de emitir opiniones sobre asuntos internos del país, al tiempo que reiteró la disposición de su gobierno para mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las declaraciones del diplomático estadounidense, quien sostuvo que el combate a los cárteles del narcotráfico debe asumirse como una responsabilidad compartida entre ambas naciones y no convertirse en motivo de confrontación política.

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Las declaraciones de Johnson ocurrieron apenas un día después del acto encabezado por Sheinbaum en el Monumento a la Revolución, donde convocó a la ciudadanía a cerrar filas en defensa de la soberanía mexicana frente a cualquier intento de injerencia externa.

La titular del Ejecutivo reconoció que México y Estados Unidos enfrentan desafíos comunes relacionados con la delincuencia organizada y la violencia transnacional, por lo que consideró indispensable mantener mecanismos de coordinación entre ambas administraciones. Sin embargo, precisó que dicha colaboración debe desarrollarse dentro de los límites que establecen el respeto mutuo y la jurisdicción de cada país.

“Nosotros hemos planteado siempre la colaboración y la coordinación para atender problemas compartidos. Cada nación debe actuar dentro de su territorio y en el marco de sus atribuciones”, señaló.

Sheinbaum enfatizó que la política exterior mexicana se sustenta en principios históricos como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, pilares que, dijo, han guiado la relación diplomática de México con otras naciones durante décadas.

En ese contexto, recordó que los representantes diplomáticos mexicanos acreditados en el extranjero evitan pronunciarse sobre los debates políticos internos de los países donde desempeñan sus funciones, por lo que consideró que la misma conducta debe prevalecer por parte de los diplomáticos extranjeros en territorio nacional.

La presidenta insistió en que el papel de los embajadores debe centrarse en fortalecer la relación bilateral, promover el diálogo institucional y facilitar acuerdos de cooperación, sin involucrarse en asuntos que corresponden exclusivamente a las autoridades y ciudadanos mexicanos.

El posicionamiento de la mandataria ocurre en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos mantiene como temas prioritarios la seguridad fronteriza, el combate al tráfico de drogas, el flujo migratorio y la cooperación económica. No obstante, también refleja la intención del nuevo gobierno mexicano de marcar límites claros respecto a cualquier percepción de intervención extranjera en la vida política nacional.

“Los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos”, subrayó Sheinbaum, al reiterar que la defensa de la soberanía seguirá siendo uno de los ejes centrales de su administración.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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