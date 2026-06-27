Sami Zayn sorprende a Cody Rhodes y Gunther y gana el Campeonato Indiscutido de WWE en Night of Champions 2026

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    Sami Zayn sorprende a Cody Rhodes y Gunther y gana el Campeonato Indiscutido de WWE en Night of Champions 2026
    El canadiense aprovechó un cierre cerrado en la triple amenaza para firmar la victoria más importante de su carrera. FOTO: X/WWE

La función también dejó los triunfos de Oba Femi e Iyo Sky en los torneos King y Queen of the Ring, además de la victoria de Seth Rollins sobre Bron Breakker en una jaula de acero, resultados que redefinen el camino hacia SummerSlam

Sami Zayn finalmente alcanzó el objetivo que había perseguido durante años. En WWE Night of Champions 2026, celebrado en Arabia Saudita, el canadiense sorprendió al imponerse en la lucha estelar de tres esquinas para conquistar el Campeonato Indiscutido de WWE, dejando atrás a Cody Rhodes y Gunther en un desenlace que modificó el panorama rumbo a SummerSlam.

El combate principal reunió a tres de las figuras más importantes de la empresa. Desde los primeros minutos, Rhodes, Gunther y Zayn intercambiaron ofensivas dentro y fuera del ring, utilizando incluso las mesas de comentaristas como parte del enfrentamiento. Cada uno tuvo momentos de dominio y estuvo cerca de llevarse la victoria, mientras las cuentas de tres y los intentos de rendición mantenían la incertidumbre sobre el resultado.

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Cuando parecía que Cody Rhodes tenía el control tras conectar un doble Cross Rhodes sobre sus rivales, Sami Zayn encontró el momento adecuado para cambiar el rumbo de la lucha. Aprovechó un descuido del entonces campeón para sorprenderlo con un toque de espaldas que dejó sin margen de reacción. El conteo del árbitro llegó a tres y confirmó a Zayn como nuevo monarca indiscutido de WWE.

El triunfo representa uno de los momentos más importantes en la trayectoria del canadiense, quien durante años fue presentado como un contendiente constante, pero sin lograr establecerse como campeón mundial. Ahora, con el cinturón en su poder, será el encargado de encabezar la siguiente etapa de la programación de WWE de cara al evento más importante del verano.

La conquista de Zayn también pone fin al reinado de Cody Rhodes, quien había defendido el campeonato frente a distintos retadores, mientras que Gunther volvió a quedarse cerca de recuperar un título mundial pese a mantenerse como uno de los competidores más dominantes del roster.

Otros resultados de WWE Night of Champions 2026

Además del cambio de campeón en la lucha estelar, la función dejó otros resultados que definirán varias rivalidades en las próximas semanas:

- Oba Femi derrotó a Jey Uso y ganó el torneo King of the Ring, asegurando una oportunidad por un campeonato mundial en SummerSlam.

- Iyo Sky venció a Liv Morgan para conquistar el torneo Queen of the Ring y obtener una lucha titular.

- Seth Rollins derrotó a Bron Breakker dentro de una jaula de acero, cerrando una rivalidad que incluyó el uso de sillas, mesas, palos de kendo y un superplex desde la parte superior de la estructura.

- Trick Williams retuvo el Campeonato de los Estados Unidos tras superar a Ricky Saints.

- Tiffany Stratton conservó el Campeonato Femenino de los Estados Unidos al imponerse a Jade Cargill.

Con estos resultados, WWE inicia la cuenta regresiva hacia SummerSlam con nuevos protagonistas en la escena principal. Sami Zayn llega como campeón indiscutido, mientras Oba Femi e Iyo Sky ya tienen aseguradas oportunidades titulares gracias a sus victorias en los torneos King y Queen of the Ring. Al mismo tiempo, Seth Rollins reforzó su posición dentro de la empresa tras cerrar con victoria una de las rivalidades más intensas de los últimos meses, dejando listo el escenario para los próximos eventos del calendario.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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