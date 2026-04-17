San Diego cambia de dueño y de destino: la venta histórica que puede llevar a los Padres a una exitosa era

El nuevo rostro al mando es José E. Feliciano , quien junto a su socio Behdad Eghbali concretó la compra del equipo, en una transacción que marca un antes y un después para una organización que recientemente vivía un periodo de incertidumbre tras el fallecimiento del dueño anterior, Peter Seidler .

El beisbol de Grandes Ligas recibió un golpe de impacto que no solo sacudió los mercados financieros, sino también el tablero competitivo: los San Diego Padres fueron vendidos por una cifra récord de 3.9 billones de dólares , una operación que redefine el futuro de la franquicia y el poder económico dentro de la MLB.

La compra no solo cubre el vacío de liderazgo que dejó la muerte de Seidler, también representa una inyección inmediata de ambición: San Diego, una ciudad históricamente relegada en términos mediáticos, ahora sueña con una Serie Mundial impulsada por un grupo que tiene recursos casi ilimitados.

Analistas de MLB han comenzado a modificar sus proyecciones: con este nuevo respaldo financiero, San Diego deja de ser un “equipo peligroso” para convertirse en una franquicia con potencial real de construir un proyecto sostenido. El consenso inicial apunta a que los Padres podrían mantenerse como contendientes permanentes en la Liga Nacional, siempre que el gasto se traduzca en profundidad y no solo en nombres.

La puja por la franquicia fue intensa y estuvo lejos de ser un trámite. Diversos grupos de alto perfil intentaron quedarse con los Padres, entre ellos el encabezado por Joe Lacob, propietario de los Golden State Warriors, y el grupo de Tom Gores, dueño de los Detroit Pistons.

Sin embargo, el premio mayor fue para el consorcio liderado por José Feliciano y Kwanza Jones, quienes terminaron imponiéndose en una guerra de ofertas que empujó el precio final hacia un territorio nunca antes visto en el beisbol profesional.

En el fondo, esta venta fue más que una operación empresarial: fue una batalla por el control de una franquicia que ya demostró ser competitiva, con una base de fanáticos sólida y un estadio como Petco Park convertido en uno de los ambientes más intensos de la Liga Nacional.

En términos de proyección deportiva, los especialistas coinciden en que el cambio de dueño podría acelerar el objetivo de campeonato. Hoy, varios modelos de pronóstico colocan a los Padres como un equipo con altas probabilidades de competir por postemporada, y con este nuevo escenario financiero, el techo podría ser aún mayor: reforzarse sin miedo a los impuestos de lujo.

Feliciano no es un nombre menor dentro del mundo corporativo. Su fortuna personal está estimada en 3.9 billones de dólares, cifra que ya lo colocaba como una figura de peso antes de dar el salto definitivo al control de una franquicia de MLB.

Pero el verdadero terremoto ocurre al sumar a su socio. Behdad Eghbali, con un patrimonio de 4.3 billones, completa el binomio que convierte a los Padres en una potencia económica emergente, no solo dentro del diamante, sino en el mapa financiero del deporte global.

Con ese respaldo, el valor neto combinado de ambos asciende a aproximadamente 8.2 billones de dólares, y eso coloca al nuevo grupo propietario como la tercera entidad más rica de toda la MLB en 2026, únicamente por detrás de pesos pesados como Steve Cohen y la familia Rogers.

A LA PAR DE LAS POTENCIAS

En las mesas de análisis ya se habla de un nuevo orden en la Liga Nacional: la expectativa es que San Diego ya no tenga que “medirse” con Dodgers o Mets desde la desventaja presupuestal, sino desde una posición de igualdad económica. En otras palabras, el discurso cambia: los Padres ahora pueden gastar como gigante.

Un detalle que mantiene en alerta al resto de la liga es que, hasta ahora, Feliciano y Eghbali son los únicos inversionistas identificados, pero la compra se realizó mediante un grupo de capital privado, lo que abre la puerta a un escenario todavía más agresivo.

Esa condición dispara especulaciones inevitables: si existen socios adicionales aún no revelados, el músculo financiero real podría ser mucho mayor, incluso capaz de competir o superar el poder total de Cohen con los Mets de Nueva York.