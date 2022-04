Saraperos estrenan sus nuevas pieles; se presentan como Dragones renovados

Los Saraperos de Saltillo han demostrado ser un equipo de total sintonía con su afición y que siempre se mantiene en renovación, la excepción no lo fue para el presente año. Un total de seis uniformes y una nueva mascota fueron las grandes novedades que presentó el Club.

Un sinfín de autoridades se dieron cita para la gran presentación de los nuevos jerseys que se utilizarán en la campaña 2022, destacó la presencia de Alina Garza (INEDEC), Antonio Cepeda Licón (Instituto del Deporte Municipal Saltillo) y desde luego César Cantú (Propietario del Club).

Vale la pena recordar que, el propósito en la campaña venidera es rememorar el mote Dragones del Norte. La novena saltillense ha resaltado con el apodo antes mencionado, mismo que surgiría gracias a la leyenda Thomas Herrera, quien fuera el

primer coach en la historia de la

institución.

Antes de dar pie a la revelación de los nuevos uniformes, se presentó de forma oficial a la nueva mascota del equipo: “El Dragón”. El nuevo elemento animador es la viva imagen del mote del Dragón del Norte, haciendo mancuerna con el indispensable Kike Conejo, la malicia del mítico Dragón y la bondad del Conejo harán un contraste especial para toda la afición en la campaña venidera.

Otro aspecto que resaltó fue la presentación del nuevo alumbrado del Francisco I. Madero, siendo catalogado como de Grandes Ligas. A lo largo de la temporada, se presenciará un show de luces cada vez que un jugador local conecté imparable o cuadrangular.

Finalmente, llegaría la presentación de las seis equipaciones saraperas: Green One, Campo One, Gray One, Tactic One, White One y Black One. En cada uno de los modelos se puede encontrar la gran combinación de colores entre gorra, casaca y pants.

El uniforme titulado como White One, será el utilizado en los partidos como local por parte de la Nave Verde, casaca blanca con la leyenda “Saltillo” estampada en el pecho en tonalidad verde. Por otro lado, el llamado Gray One estará siendo usado en las series de gira, uniforme gris que empuña la leyenda “Saltillo” con vivos en color verde aqua. El resto de conjuntos serán usado en ocasiones especiales, recibiendo la distintiva de alternativos.