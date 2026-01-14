Segob y ONU-DH refuerzan diálogo sobre atención a víctimas en México

CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este miércoles un encuentro con el representante de ONU-DH México, Humberto Henderson, con quien coincidió en la importancia de fortalecer la agenda de derechos humanos en el país.

El organismo internacional destacó que en la reunión también participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y que el diálogo se centró en avanzar en la atención y protección integral de las personas víctimas en México.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sepulta’ Corte controversia del INE contra ‘superpoderes’ de Guadalupe Taddei

“Agradecemos este encuentro con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Arturo Medina, en el que coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos y avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en México”, señaló ONU-DH México en un mensaje difundido tras la reunión.

Por su parte, la secretaria de Gobernación subrayó que el fortalecimiento de los derechos humanos es un eje central de la política interior del gobierno federal y una condición necesaria para consolidar una sociedad más justa y democrática.

TE PUEDE INTERESAR: Corte mantiene blindaje a alcaldesa de Acapulco por presunto desvío millonario

“Coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos, para seguir construyendo una sociedad más justa y democrática”, expresó Rodríguez, al destacar el valor del diálogo permanente con organismos internacionales.