Segob y ONU-DH refuerzan diálogo sobre atención a víctimas en México

Noticias
/ 14 enero 2026
    Segob y ONU-DH refuerzan diálogo sobre atención a víctimas en México
    Destacan el valor del diálogo permanente con organismos internacionales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Autoridades federales sostuvieron reuniones con representantes de Naciones Unidas y con el gobierno de Oaxaca para revisar prioridades en derechos humanos

CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este miércoles un encuentro con el representante de ONU-DH México, Humberto Henderson, con quien coincidió en la importancia de fortalecer la agenda de derechos humanos en el país.

El organismo internacional destacó que en la reunión también participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y que el diálogo se centró en avanzar en la atención y protección integral de las personas víctimas en México.

“Agradecemos este encuentro con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Arturo Medina, en el que coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos y avanzar en la atención y protección de las personas víctimas en México”, señaló ONU-DH México en un mensaje difundido tras la reunión.

Por su parte, la secretaria de Gobernación subrayó que el fortalecimiento de los derechos humanos es un eje central de la política interior del gobierno federal y una condición necesaria para consolidar una sociedad más justa y democrática.

“Coincidimos en la importancia de fortalecer los derechos humanos, para seguir construyendo una sociedad más justa y democrática”, expresó Rodríguez, al destacar el valor del diálogo permanente con organismos internacionales.

El encuentro se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal por mantener la cooperación con instancias especializadas en derechos humanos y revisar de manera continua las políticas públicas relacionadas con la atención a víctimas y la garantía de derechos fundamentales.

En una actividad posterior, la titular de la Segob también sostuvo una reunión con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, con quien acordó continuar el trabajo coordinado entre el gobierno federal y estatal “en favor del pueblo oaxaqueño”. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

