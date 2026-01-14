Catea el FBI la casa de una reportera del Washington Post

WASHINGTON- Agentes del FBI registraron la casa de una reportera del Washington Post como parte de una investigación sobre un contratista del Pentágono acusado de llevarse a casa información clasificada, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

A Hannah Natanson, quien ha cubierto la transformación del gobierno federal bajo el gobierno del presidente Donald Trump, se le confiscó un teléfono, dos laptops y un reloj Garmin durante el registro de su casa en Virginia, reportó el Post. Natanson ha informado extensamente sobre la fuerza laboral federal y recientemente publicó un artículo donde describe cómo consiguió cientos de nuevas fuentes, lo que llevó a un colega a llamarla “la apaciguadora del gobierno federal”.

Aunque las investigaciones sobre documentos clasificados no son inusuales, el registro de la casa de una reportera marca una escalada en los esfuerzos del gobierno para reprimir las filtraciones. El Post fue informado de que Natanson y el periódico no son objetivos de la investigación, declaró el editor ejecutivo Matt Murray en un correo electrónico a sus colegas.

“No obstante, esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante y plantea preguntas y preocupaciones profundas sobre las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”, escribió Murray . “El Washington Post tiene una larga historia de apoyo ferviente a la robusta libertad de prensa. Toda la institución respalda esas libertades y nuestro trabajo”.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró que el registro se realizó a petición del Departamento de Defensa y dijo que la periodista “obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.

“Filtrar información clasificada pone en grave peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestros héroes militares”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X. “El presidente Trump no tiene tolerancia para ello y continuará reprimiendo agresivamente estos actos ilegales en el futuro”.

La orden indica que el registro se relaciona con una investigación sobre un ingeniero de sistemas y especialista en tecnología de la información para un contratista del gobierno en Maryland, de quien las autoridades alegan que se llevó a casa informes clasificados, reportó el periódico. El trabajador, Aurelio Perez-Lugones, fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales. No ha sido acusado de compartir información clasificada, y no se le ha acusado de filtración en documentos judiciales.

Perez-Lugones, quien tenía exclusiva autorización de seguridad, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en el trabajo. En un registro de su casa y su automóvil efectuado este mes en Maryland, las autoridades encontraron documentos marcados como “SECRETO”, entre ellos, uno en una lonchera, según documentos judiciales.