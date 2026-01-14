Trump mantuvo llamada con Delcy Rodríguez, la definió como una ‘persona fantástica’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló durante una conferencia de prensa del miércoles 14 de enero que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una “persona fantástica”. “Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. TE PUEDE INTERESAR: Departamento de Justicia de EU consideró ‘innecesario’ concluir si la captura de Maduro violó la ley

El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela". Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por la agencia de noticias EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente" ente ambos mandatarios, que están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años. Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela. Más tarde, fue el mismo Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, que confirmó la conversación telefónica con Rodríguez; destacando que abordaron temas como "el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional". Afirmó que la alianza Estados Unidos y Venezuela será "espectacular para todos".