Trump mantuvo llamada con Delcy Rodríguez, la definió como una ‘persona fantástica’
El presidente, en su cuenta de Truth Social, confirmó que abordaron temas como “el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló durante una conferencia de prensa del miércoles 14 de enero que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como una “persona fantástica”.
“Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El mandatario republicano agregó que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.
Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por la agencia de noticias EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue “muy extensa y muy buena” y con un tono “excelente” ente ambos mandatarios, que están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde hace años.
Trump habló con Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.
Más tarde, fue el mismo Donald Trump, en su cuenta de Truth Social, que confirmó la conversación telefónica con Rodríguez; destacando que abordaron temas como “el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional”.
Afirmó que la alianza Estados Unidos y Venezuela será “espectacular para todos”.
“Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”, escribió Trump en redes sociales.
DELCY RODRÍGUEZ Y VENEZUELA TRAS CAPTURA DE MADURO
Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el pasado 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.
Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.
Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de excarcelación “se mantiene abierto”.
Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, la mandataria interina sostuvo que “no ha culminado aún” el proceso de liberación de las “personas que estaban privadas de la libertad”, agregando que los procesos se iniciaron el pasado mes de diciembre, cuando aseguró, “procedieron 194” excarcelaciones.
“Al día de hoy -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días”, informó la presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.
(Con información de EFE)