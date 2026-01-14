Superávit comercial de China alcanza récord pese a aranceles de Trump

Internacional
/ 14 enero 2026
    Superávit comercial de China alcanza récord pese a aranceles de Trump
    Los economistas esperan que las exportaciones continúen respaldando la economía de China en este ejercicio, a pesar de las fricciones comerciales y las tensiones geopolíticas. FOTO: ESPECIAL.

Las importaciones en diciembre aumentaron 5.7% interanual, en comparación con 1.9% de noviembre

HONG KONG.-Debido a que las exportaciones a otros países compensaron la desaceleración de los envíos a Estados Unidos ante la ofensiva arancelaria de su presidente, Donald Trump, el superávit comercial de China se disparó a un récord de casi 1.2 billones de dólares en 2025.

De acuerdo a lo que informó el gobierno, las exportaciones de China aumentaron 5.5% en todo el año pasado a 3.77 billones de dólares, según mostraron los datos de aduanas, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en 2.58 billones de dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump pone fin al estatus de protección temporal para los somalíes en EU

El superávit comercial de 2024 fue de más de 992 mil millones de dólares, mientras que en diciembre, las exportaciones de China aumentaron 6.6% con respecto al año anterior en términos de dólares.

Lo anterior, superó las estimaciones de los economistas y el incremento interanual de 5.9% de noviembre.

Cabe resaltar que este superávit comercial de China superó la marca del billón de dólares por primera vez en noviembre, cuando alcanzó 1.08 billones de dólares en los primeros 11 meses del año.

Las exportaciones de China a Estados Unidos han caído de forma drástica, desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y comenzó una guerra comercial con la segunda economía más grande del mundo.

Sin embargo, esa disminución se ha visto compensada en gran medida por los envíos a otros mercados en Sudamérica, el sudeste asiático, África y Europa. En el conjunto de 2025, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 20%.

Temas


Dinero
Economía
Aranceles

Personajes


Donald Trump

Selección de los editores
Protección a conveniencia

Protección a conveniencia
true

Peligroso amor de la 4T a Cuba
Luego de horas de intensa búsqueda, autoridades del Estado de México confirmaron la localización con vida de Erika Camila, la menor de tres años que fue sustraída tras el doble feminicidio de su madre y su abuela en Cuautitlán Izcalli.

Localizan con vida a Erika Camila, tras asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli
Visita. El Hotel CasaSur, en Buenos Aires, volvió al centro de la polémica tras un video publicado por la periodista mexicana.

¡Tu tía la imprudente! Critican en redes a Shanik Berman por ‘presumir’ foto del lugar donde murió Liam Payne en Argentina
El programa Viviendas para el Bienestar busca facilitar el acceso a una casa a personas sin seguridad social ni inmueble propio, mediante subsidios, financiamiento preferencial y apoyo para la autoproducción, de acuerdo con los lineamientos de la Conavi para 2026.

Vivienda del Bienestar 2026: quiénes pueden acceder a una casa y cuáles son los requisitos del programa
Desde resolución de dudas hasta optimización de tareas, las apps y sitios web basados en IA transforman la forma de aprender y producir contenidos académicos. Conoce las mejores opciones disponibles.

Estas son las mejores apps y sitios de IA para estudiantes universitarios en 2026
Reclamo. El documental sobre la quinta temporada reavivó críticas al revelar que la producción comenzó sin tener listo el desenlace

Polémica en ‘Stranger Things’: fans acusan uso de IA en el final de la serie
Sky Sports México atraviesa su etapa final tras el inicio de recortes laborales y la integración total de su programación deportiva a la oferta de Izzi en el mercado nacional.

Sky Sports dejará de operar en México tras recortes de personal y fusión con Izzi