Superávit comercial de China alcanza récord pese a aranceles de Trump

HONG KONG.-Debido a que las exportaciones a otros países compensaron la desaceleración de los envíos a Estados Unidos ante la ofensiva arancelaria de su presidente, Donald Trump, el superávit comercial de China se disparó a un récord de casi 1.2 billones de dólares en 2025.

De acuerdo a lo que informó el gobierno, las exportaciones de China aumentaron 5.5% en todo el año pasado a 3.77 billones de dólares, según mostraron los datos de aduanas, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en 2.58 billones de dólares.

El superávit comercial de 2024 fue de más de 992 mil millones de dólares, mientras que en diciembre, las exportaciones de China aumentaron 6.6% con respecto al año anterior en términos de dólares.

Lo anterior, superó las estimaciones de los economistas y el incremento interanual de 5.9% de noviembre.

Cabe resaltar que este superávit comercial de China superó la marca del billón de dólares por primera vez en noviembre, cuando alcanzó 1.08 billones de dólares en los primeros 11 meses del año.

Las exportaciones de China a Estados Unidos han caído de forma drástica, desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca y comenzó una guerra comercial con la segunda economía más grande del mundo.

Sin embargo, esa disminución se ha visto compensada en gran medida por los envíos a otros mercados en Sudamérica, el sudeste asiático, África y Europa. En el conjunto de 2025, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron un 20%.