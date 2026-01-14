Congresistas demócratas proponen ley para ilegalizar ataques a México
La propuesta de Ley tiene como objetivo prevenir que se accionen ataques, sin autorizar, a México
El 14 de enero se destacó en redes sociales y medios nacionales de los Estados Unidos, una propuesta que plantea hacer ‘ilegal’ cualquier acción no autorizada de guerra contra México.
Tras la detención Nicolás Maduro, por el intervencionismo de los Estados Unidos en Venezuela, la tensión sobre acción una militar en territorio mexicano se ha viralizado en las plataformas sociales y de entretenimiento.
Dicha tensión incrementó después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresara la presunta estrategia de atacar a los cárteles mexicanos dentro de México.
‘Ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles están controlando México, es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles están operando y matando a 250 o 300 mil personas en nuestro país cada año’ comentó Trump en una entrevista para la Fox News.
Aunque las declaraciones de Trump no han avanzado, y supuestamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue negando cualquier apoyo estadounidense que comprometa la soberanía nacional, el partido demócrata estadounidense ha presentado una propuesta para obstaculizar las acciones ejecutivas de su presidente.
El miércoles, 14 de enero, congresistas del Partido Demócrata presentaron un proyecto de ley, el cual tiene el objetivo de ‘prohibir una guerra no autorizada con México’.
Los congresistas demócratas en presentarlo fueron Joaquín Castro, integrante del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes; Sara Jacobs y Greg Stanton.
‘Incitar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria y no autorizada en Latinoamérica es una acción desestabilizadora que se volverá en contra de la nación. (...) Mi legislación protegería nuestra relación con un aliado cercano y evitaría el despilfarro de fondos públicos en la fuerza militar en México’ declaró Castro.
Según lo establecido en la propuesta de ley, los fondos federales no podrán ser desviados, ni gastados, para suplementar una acción militar contra México. Las acciones de guerra deberán ser autorizadas por el Congreso; y en casos extraordinarios, se deberá aplicar una aprobación especial.