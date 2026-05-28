Suspenden juego entre Saraperos y Caliente por falla eléctrica en Durango

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    Suspenden juego entre Saraperos y Caliente por falla eléctrica en Durango
    El encuentro será reprogramado como parte de una doble cartelera en julio. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El tercer juego de la serie entre Saraperos de Saltillo y Caliente de Durango fue suspendido debido a fallas en el suministro de energía eléctrica en el Estadio Francisco Villa

Los Saraperos de Saltillo informaron la suspensión del tercer juego de la serie ante Caliente de Durango debido a fallas en el suministro de energía eléctrica en el Estadio Francisco Villa.

El encuentro, que definiría el cierre de la serie en Durango, no pudo disputarse luego de los problemas eléctricos registrados en el inmueble, situación que obligó a reprogramar el compromiso.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización sarapera confirmó que el partido pendiente se jugará más adelante como parte de una doble cartelera durante la próxima serie entre ambos equipos en Saltillo.

De acuerdo con el anuncio, la reprogramación quedó prevista para la serie del 7 al 9 de julio en el Estadio Francisco I. Madero, aunque la fecha exacta de la doble jornada todavía está por definirse.

La suspensión llegó después de que Caliente asegurara la serie tras ganar los primeros dos encuentros disputados en Durango. En el primer juego, la novena duranguense venció 5-2 a Saraperos con una sólida actuación ofensiva encabezada por Leonel Valera y compañía. Posteriormente, Durango volvió a imponerse 9-2 en el segundo compromiso, aprovechando un rally de siete carreras en la quinta entrada.

Con ello, Saraperos evitó disputar el tercer duelo en una gira complicada donde nuevamente sufrió desde el pitcheo y batalló para contener la ofensiva rival.

Ahora, la Nave Verde regresará a casa con la mira puesta en reorganizar su rotación y preparar sus próximos compromisos, mientras la Liga Mexicana de Beisbol espera confirmar oficialmente los detalles de la doble cartelera que se jugará en julio en Saltillo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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