Dos venezolanos llegan a Saraperos: Enderson Franco y Alberth Martínez se suman a la Nave Verde

Con la mirada puesta en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol, el club Saraperos de Saltillo anunció la incorporación de dos peloteros venezolanos a su roster: el lanzador Enderson Franco y el jardinero Alberth Martínez, quienes aportan experiencia en ligas internacionales y en el propio circuito veraniego mexicano. Uno de los movimientos corresponde al pitcher derecho Enderson Franco, originario de Anaco, Venezuela, quien se desempeña principalmente como relevista corto. El serpentinero cuenta con experiencia en las Grandes Ligas tras debutar en 2019 con los San Francisco Giants. A lo largo de su carrera, Franco ha tenido actividad en diferentes ligas profesionales fuera de Estados Unidos. En 2021 participó en el beisbol de Corea del Sur con los Lotte Giants, mientras que en 2022 lanzó en Taiwán con los Fubon Guardians. Además, ha sido parte de la pelota invernal venezolana con los Navegantes del Magallanes.

En México también conoce el circuito, luego de haber formado parte de los Generales de Durango dentro de la Liga Mexicana de Beisbol. Su perfil se caracteriza por su trabajo desde el bullpen y por una recta que puede alcanzar las 100 millas por hora, lo que lo convierte en una opción para fortalecer el relevo del equipo. El otro refuerzo anunciado por la organización saltillense es el jardinero Alberth Martínez, originario de San Félix, Venezuela. Se trata de un bateador derecho que puede cubrir cualquiera de los tres jardines y que cuenta con experiencia tanto en ligas menores de Estados Unidos como en el beisbol mexicano. Martínez desarrolló parte de su carrera en la organización de los San Diego Padres, donde llegó hasta el nivel Triple A. Posteriormente continuó su trayectoria profesional en la pelota invernal de Venezuela, donde ha defendido las franelas de los Navegantes del Magallanes y los Tigres de Aragua. Su primera experiencia en el beisbol de verano mexicano llegó en 2021 con los Generales de Durango. Con el paso de las temporadas también jugó para Caliente de Durango y más recientemente para los Bravos de León, equipo con el que participó en la campaña 2025.

Durante esa temporada registró un promedio de bateo de .304, además de conectar 13 cuadrangulares y producir 65 carreras. En total, a lo largo de seis campañas dentro de la Liga Mexicana de Beisbol acumula 50 jonrones y 291 carreras impulsadas. Con estas incorporaciones, Saraperos continúa ajustando su plantilla rumbo al inicio de la temporada, en la que el equipo buscará consolidar su roster con jugadores que aporten experiencia internacional y conocimiento del circuito mexicano.

