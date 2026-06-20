Saraperos gana duelo de batazos en el Madero y pega primero ante Bravos

Saraperos de Saltillo abrió la serie con una victoria de alto voltaje en el Madero, donde superó 12-9 a Bravos de León en una noche de batazos, rallies y tensión en la Liga Mexicana de Beisbol.

La Nave Verde no tardó en encender a su afición. En la primera entrada, River Town negoció pasaporte y Dairon Blanco prendió la pelota por el jardín derecho para colocar el 2-0, batazo que fue revisado, pero se mantuvo como cuadrangular. Más tarde, Chris Carter recibió base por bolas, Fernando Villegas y Luis Guillorme ligaron imparables, y Donny Sands produjo una más con elevado de sacrificio para el 3-0.

Aunque León respondió en la segunda con jonrón solitario de Jimmy Kerrigan, Saltillo volvió a castigar de inmediato. Kevin Armenta y Dairon Blanco se embasaron, Oscar Colás conectó doble por regla de terreno para impulsar el 4-1, y después llegaron carrera de caballito, imparable productor de Fernando Villegas y otra base con casa llena para ampliar la diferencia a 7-1.