Saraperos gana duelo de batazos en el Madero y pega primero ante Bravos
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Saraperos pegó primero en la serie al vencer 12-9 a Bravos de León en el Madero, con noche de dos jonrones para Dairon Blanco
Saraperos de Saltillo abrió la serie con una victoria de alto voltaje en el Madero, donde superó 12-9 a Bravos de León en una noche de batazos, rallies y tensión en la Liga Mexicana de Beisbol.
La Nave Verde no tardó en encender a su afición. En la primera entrada, River Town negoció pasaporte y Dairon Blanco prendió la pelota por el jardín derecho para colocar el 2-0, batazo que fue revisado, pero se mantuvo como cuadrangular. Más tarde, Chris Carter recibió base por bolas, Fernando Villegas y Luis Guillorme ligaron imparables, y Donny Sands produjo una más con elevado de sacrificio para el 3-0.
Aunque León respondió en la segunda con jonrón solitario de Jimmy Kerrigan, Saltillo volvió a castigar de inmediato. Kevin Armenta y Dairon Blanco se embasaron, Oscar Colás conectó doble por regla de terreno para impulsar el 4-1, y después llegaron carrera de caballito, imparable productor de Fernando Villegas y otra base con casa llena para ampliar la diferencia a 7-1.
El juego, sin embargo, nunca estuvo cómodo. Bravos descontó con cuadrangular de Jermaine Palacios en la tercera, siguió con batazos de Gaige Howard y Carlos Martínez en la cuarta, y apretó aún más en la quinta con jonrón de dos carreras de Gabriel Cancel, quien llegó a 20 en la temporada, además de producción de Gaige Howard para poner el 7-6.
Cuando el rival amenazaba con darle vuelta al marcador, Saraperos encontró oxígeno en la séptima baja. River Town fue golpeado, Dairon Blanco caminó, ambos avanzaron con robo doble y Oscar Colás respondió con sencillo productor. Luego J.P. Martínez apareció como bateador emergente y pegó imparable al central para mandar dos carreras más al plato. Un rodado para doble matanza de Donny Sands permitió otra anotación y puso la pizarra 11-7.
León todavía tuvo una última reacción. En la octava, Esteban Quiroz conectó jonrón de dos carreras ante Jesús Reyes para acercar a Bravos 11-9 y volver a poner presión en el Madero. Pero Saraperos contestó con autoridad: Dairon Blanco firmó su segundo cuadrangular de la noche para el 12-9 definitivo.
Blanco fue la gran figura ofensiva de Saltillo, con dos jonrones, además de ser protagonista en los ataques que marcaron el rumbo del encuentro. También destacaron Oscar Colás, Fernando Villegas, Luis Guillorme y J.P. Martínez, claves para sostener una ofensiva que fabricó carreras bajo presión.
Con el triunfo, Saraperos pegó primero en casa y defendió el Madero en un partido que exigió respuesta inmediata, profundidad ofensiva y resistencia del bullpen. La serie apenas comienza, pero Saltillo dejó claro que su poder al bat puede cambiar cualquier escenario frente a León.