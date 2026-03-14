Con Mendy López al mando, Saraperos refuerzan fundamentos en su sexto día de campamento
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En la sexta jornada del Spring Training se trabajaron fundamentos defensivos y sesiones de bullpen, mientras el club espera la incorporación del resto del roster el próximo lunes
Los trabajos de preparación continúan para los Saraperos de Saltillo, que avanzan con su calendario de entrenamientos rumbo a la nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Este sábado el equipo cumplió su sexta jornada de actividad dentro del Spring Training que se desarrolla en el Estadio Francisco I. Madero, donde el cuerpo técnico mantiene un programa enfocado en aspectos físicos y tácticos.
La sesión estuvo dirigida por el manager dominicano Mendy López, quien junto con su staff supervisó una jornada centrada en fundamentos defensivos, acondicionamiento físico y trabajo específico de pitcheo. El objetivo, de acuerdo con el cuerpo técnico, es avanzar en la ejecución de jugadas y en la preparación de los lanzadores en esta primera fase del campamento.
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En el terreno de juego, el coach de infield Luis Carlos Martínez trabajó de manera particular con los jugadores de posición que ya se integraron al equipo. Durante varios ejercicios defensivos, Alex Mejía y Kevin Armenta practicaron movimientos de fildeo, desplazamientos y coordinación en las jugadas dentro del cuadro.
Mientras tanto, López dirigió ejercicios de simulación con corredores en base. En estas dinámicas participaron lanzadores y receptores con el propósito de mejorar la toma de decisiones en situaciones defensivas que suelen presentarse durante los partidos. El trabajo incluyó coberturas, reacciones ante intentos de robo y comunicación en jugadas rápidas.
En la zona de calentamiento, los coaches de pitcheo Orber Moreno y Vicente Palacios encabezaron la sesión de bullpen con parte del grupo de lanzadores que ya se encuentra en el campamento. En esta actividad participaron Neftalí Feliz, Dakota Chalmers, Yuki Kuniyoshi y el joven Randy Gálvez.
Cada uno de los pitchers realizó entre 25 y 30 lanzamientos, una carga de trabajo que forma parte del proceso gradual de preparación para evitar sobrecargas en esta etapa temprana del campamento. El enfoque estuvo en el control de los envíos y en la mecánica de lanzamiento.
El programa de pretemporada continuará durante el fin de semana con sesiones similares. Sin embargo, el equipo espera un movimiento importante el próximo lunes, cuando se reporte la mayoría del roster con la llegada del resto de los jugadores de posición.
Con esa incorporación comenzará la segunda etapa del Spring Training, fase en la que el cuerpo técnico buscará consolidar el grupo y comenzar a preparar al equipo para los primeros juegos de exhibición rumbo al inicio de la temporada.