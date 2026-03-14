Con Mendy López al mando, Saraperos refuerzan fundamentos en su sexto día de campamento

Los trabajos de preparación continúan para los Saraperos de Saltillo, que avanzan con su calendario de entrenamientos rumbo a la nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Este sábado el equipo cumplió su sexta jornada de actividad dentro del Spring Training que se desarrolla en el Estadio Francisco I. Madero, donde el cuerpo técnico mantiene un programa enfocado en aspectos físicos y tácticos.

La sesión estuvo dirigida por el manager dominicano Mendy López, quien junto con su staff supervisó una jornada centrada en fundamentos defensivos, acondicionamiento físico y trabajo específico de pitcheo. El objetivo, de acuerdo con el cuerpo técnico, es avanzar en la ejecución de jugadas y en la preparación de los lanzadores en esta primera fase del campamento.

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En el terreno de juego, el coach de infield Luis Carlos Martínez trabajó de manera particular con los jugadores de posición que ya se integraron al equipo. Durante varios ejercicios defensivos, Alex Mejía y Kevin Armenta practicaron movimientos de fildeo, desplazamientos y coordinación en las jugadas dentro del cuadro.