Saltillo Soccer recibe a Real Apodaca este sábado en el Estadio Olímpico: hora y dónde verlo

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 13 marzo 2026
    Saltillo Soccer recibe a Real Apodaca este sábado en el Estadio Olímpico: hora y dónde verlo
    El partido entre Saltillo Soccer y Real Apodaca se disputará este sábado a las 16:00 horas en el Olímpico de Saltillo FOTO: SALTILLO SOCCER

El equipo local llega con 50 puntos en la temporada, luego de ver cortada su racha de seis victorias consecutivas en la jornada anterior

El calendario de la Liga TDP entra en su recta final y este sábado se disputa una nueva jornada cuando Saltillo Soccer FC reciba a Real Apodaca FC en la fecha 25 del torneo. El encuentro está programado para las 16:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo y podrá seguirse a través de la señal de Multimedios Televisión en el Canal 6.3.

El duelo enfrenta a dos equipos que llegan con panoramas distintos en la temporada, aunque ambos con la necesidad de sumar en la recta final del campeonato.

TE PUEDE INTERESAR: Jaiber Jiménez llevará su fiereza como defensa de Cruz Azul al arbitraje

Saltillo se mantiene entre los equipos protagonistas del torneo. El conjunto local ha disputado 22 partidos en la campaña, con un balance de 15 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Esa producción le ha permitido sumar 50 puntos hasta el momento.

En el apartado ofensivo, el equipo saltillense ha marcado 70 goles, una cifra que lo coloca entre las ofensivas más productivas de la competencia. En defensa, el equipo ha permitido 27 anotaciones.

Sin embargo, el equipo llega a este compromiso después de perder el invicto que había construido en semanas recientes. Antes de su último partido, Saltillo acumulaba seis victorias consecutivas, racha que se cortó con la derrota de 1-0 frente a Irritillas en la jornada anterior.

Del otro lado estará Real Apodaca, que ha tenido un torneo más complicado. El conjunto regiomontano suma 23 encuentros disputados con cuatro triunfos, cuatro empates y 15 derrotas, para un total de 17 puntos.

En el rubro ofensivo, Real Apodaca registra 19 goles anotados, mientras que su defensa ha recibido 55 tantos a lo largo del torneo. A pesar de esos números, el equipo buscará aprovechar la visita para intentar recortar distancia en la tabla.

El partido representa también una oportunidad para que Saltillo retome el camino después del tropiezo reciente y mantenga su posición en la parte alta de la clasificación. Para Real Apodaca, el objetivo será competir fuera de casa y tratar de frenar a uno de los equipos con mayor producción ofensiva del campeonato.

El encuentro se jugará en el Olímpico de Saltillo, donde se espera la presencia de la afición local en un duelo que puede influir en el cierre de la temporada regular. Con ambos equipos en situaciones distintas dentro de la tabla, el partido del sábado marcará un nuevo capítulo en la jornada 25 del torneo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Liga Tdp Mx
previa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saltillo Soccer

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Plan B-illete

Plan B-illete
true

Plan B y la Presidenta se apareció 3 minutos
Autoridades federales vincularon a proceso a tres hombres por la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, ocurrida en diciembre de 2025 en Guanajuato

Vinculan a proceso a tres personas por desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato
Realidad. Autoridades estadounidenses aumentaron la vigilancia en Hollywood tras una alerta del FBI previa a la gala.

Entre amenazas y glamour: incrementan los Oscar la seguridad tras alerta del FBI
El nuevo frente frío 41 ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, se están depositando los 6 mil 400 pesos por apellidos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 26 de marzo según el calendario?
La reunión clandestina entre el actor Sean Penn, la actriz Kate del Castillo y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán se convirtió en uno de los episodios más controversiales del mundo del espectáculo.

Sean Penn, su encuentro secreto con ‘El Chapo’ Guzmán y cómo engañó a Kate del Castillo
Kuniyoshi llega a Saltillo con más de 16 años de experiencia en el béisbol japonés.

Kuniyoshi se reporta con Saraperos y Mendy López deja claro el objetivo: fortalecer el pitcheo