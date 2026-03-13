Saltillo Soccer recibe a Real Apodaca este sábado en el Estadio Olímpico: hora y dónde verlo

El calendario de la Liga TDP entra en su recta final y este sábado se disputa una nueva jornada cuando Saltillo Soccer FC reciba a Real Apodaca FC en la fecha 25 del torneo. El encuentro está programado para las 16:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo y podrá seguirse a través de la señal de Multimedios Televisión en el Canal 6.3. El duelo enfrenta a dos equipos que llegan con panoramas distintos en la temporada, aunque ambos con la necesidad de sumar en la recta final del campeonato. TE PUEDE INTERESAR: Jaiber Jiménez llevará su fiereza como defensa de Cruz Azul al arbitraje Saltillo se mantiene entre los equipos protagonistas del torneo. El conjunto local ha disputado 22 partidos en la campaña, con un balance de 15 victorias, tres empates y cuatro derrotas. Esa producción le ha permitido sumar 50 puntos hasta el momento.

En el apartado ofensivo, el equipo saltillense ha marcado 70 goles, una cifra que lo coloca entre las ofensivas más productivas de la competencia. En defensa, el equipo ha permitido 27 anotaciones. Sin embargo, el equipo llega a este compromiso después de perder el invicto que había construido en semanas recientes. Antes de su último partido, Saltillo acumulaba seis victorias consecutivas, racha que se cortó con la derrota de 1-0 frente a Irritillas en la jornada anterior. Del otro lado estará Real Apodaca, que ha tenido un torneo más complicado. El conjunto regiomontano suma 23 encuentros disputados con cuatro triunfos, cuatro empates y 15 derrotas, para un total de 17 puntos. En el rubro ofensivo, Real Apodaca registra 19 goles anotados, mientras que su defensa ha recibido 55 tantos a lo largo del torneo. A pesar de esos números, el equipo buscará aprovechar la visita para intentar recortar distancia en la tabla. El partido representa también una oportunidad para que Saltillo retome el camino después del tropiezo reciente y mantenga su posición en la parte alta de la clasificación. Para Real Apodaca, el objetivo será competir fuera de casa y tratar de frenar a uno de los equipos con mayor producción ofensiva del campeonato.

El encuentro se jugará en el Olímpico de Saltillo, donde se espera la presencia de la afición local en un duelo que puede influir en el cierre de la temporada regular. Con ambos equipos en situaciones distintas dentro de la tabla, el partido del sábado marcará un nuevo capítulo en la jornada 25 del torneo.

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