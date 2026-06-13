Guillorme enciende al Dragón y Saraperos amarra serie en Veracruz

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    Guillorme enciende al Dragón y Saraperos amarra serie en Veracruz
    Luis Guillorme comandó la ofensiva de Saraperos con jonrón y carrera producida en el triunfo ante El Águila. FOTO: KEVIN TORRES/EL ÁGUILA DE VERACRUZ

El venezolano lideró la ofensiva de Saltillo con jonrón y carrera producida en el triunfo 5-2 ante El Águila

Luis Guillorme fue la bujía del lineup verde y Saraperos de Saltillo volvió a pegar en el Puerto Jarocho, al vencer 5-2 a El Águila de Veracruz para amarrar la serie interzona en el Estadio Beto Ávila, resultado que fortalece el ánimo del Dragón del Norte en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El equipo saltillense no tardó en marcar territorio. Apenas en el primer episodio, Guillorme castigó la pelota hacia el jardín derecho con cuadrangular solitario que abrió la pizarra 1-0 y silenció temprano a la afición local.

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El batazo confirmó el peso ofensivo del infielder venezolano, quien llegó a la novena coahuilense con experiencia de Grandes Ligas y respondió como pieza clave.

Saraperos amplió la ventaja con el mismo protagonista. Guillorme volvió a aparecer con línea de hit al jardín central para remolcar a River Town y colocar el 2-0, ventaja que dio margen al pitcheo visitante para trabajar con tranquilidad ante una ofensiva veracruzana que intentó reaccionar, pero encontró pocos espacios.

El Águila evitó la blanqueada en la cuarta entrada, cuando Maikel Franco rodó al cuadro y, en la jugada, Wynton Bernard timbró la carrera que acercó 2-1 a los jarochos. Sin embargo, la respuesta de Saltillo llegó con un ataque que terminó por inclinar la balanza.

En el quinto capítulo, el Dragón del Norte fabricó tres carreras definitivas. Ramón Ríos se embasó en bola ocupada y River Town anotó el 3-1.

$!Saraperos de Saltillo volvió a responder en el Beto Ávila y amarró la serie interzona en Veracruz.
Saraperos de Saltillo volvió a responder en el Beto Ávila y amarró la serie interzona en Veracruz. FOTO: KEVIN TORRES/EL ÁGUILA DE VERACRUZ

Después, Danny Ortiz elevó de sacrificio al central para que Guillorme pisara el pentágono en pisa y corre; enseguida, Donny Sands llegó a salvo por error del parador en corto y Ríos timbró el 5-1.

Veracruz buscó meterse al juego en la baja del quinto rollo con poder, luego de que Chris Williams conectó jonrón solitario entre izquierdo y central con cuenta de una bola y cero strikes. El batazo recortó la diferencia a 5-2, pero no cambió el rumbo del encuentro.

La victoria fue para Wilmer Font, quien firmó una sólida apertura de seis entradas completas, con apenas dos hits permitidos, dos carreras, un pasaporte, cuatro ponches y un jonrón tolerado. Su labor sostuvo la ventaja y permitió que Saraperos administrara el cierre sin daños.

$!Luis Guillorme comandó la ofensiva de Saraperos con jonrón y carrera producida en el triunfo ante El Águila.
Luis Guillorme comandó la ofensiva de Saraperos con jonrón y carrera producida en el triunfo ante El Águila. FOTO: KEVIN TORRES/EL ÁGUILA DE VERACRUZ

La derrota fue para Cristopher Molina, castigado con cinco carreras en cuatro entradas y dos tercios, además de cuatro imparables, cuatro bases por bolas y cuatro ponches.

Con este triunfo, Saraperos de Saltillo aseguró la serie ante El Águila de Veracruz en el Beto Ávila y confirmó que su ofensiva puede responder con Guillorme como figura central estelar.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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