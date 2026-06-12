Saltillo vs Veracruz: Saraperos ‘despluma’ a El Águila y en su ‘nido’

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    Saltillo vs Veracruz: Saraperos ‘despluma’ a El Águila y en su ‘nido’
    Brandon Villarreal conectó el jonrón que rompió el empate y le dio el triunfo a Saraperos ante El Águila. FOTOS: KEVIN TORRES/EL ÁGUILA DE VERACRUZ

Brandon Villarreal pegó jonrón solitario en la octava entrada y La Nave Verde venció 3-2 a los alados en el Beto Ávila

Brandon Villarreal apareció en el momento de mayor presión y cambió el rumbo del juego para Saraperos de Saltillo.

El jugador del Dragón del Norte detonó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo en la octava entrada, batazo que rompió el empate y selló el triunfo de la novena coahuilense por 3-2 ante El Águila de Veracruz, en el primer duelo de la serie en el Estadio Beto Ávila.

El encuentro se mantuvo cerrado desde el arranque, con dos equipos que encontraron pocas libertades a la ofensiva y que obligaron a que cada detalle pesara en la pizarra.

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Saltillo fue el primero en tomar ventaja en el tercer episodio, cuando José Lizárraga aprovechó un pasbol del cátcher José Heberto Félix para descolgarse al plato y anotar la carrera de la quiniela.

La jugada puso el 1-0 y permitió que Saraperos administrara una mínima ventaja durante buena parte de la noche.

$!Saraperos de Saltillo pegó primero en el Estadio Beto Ávila con victoria de 3-2 sobre Veracruz.
Saraperos de Saltillo pegó primero en el Estadio Beto Ávila con victoria de 3-2 sobre Veracruz. FOTOS: KEVIN TORRES/EL ÁGUILA DE VERACRUZ

El Dragón del Norte volvió a hacer daño en la sexta entrada, ahora por la vía del poder.

River Town prendió la pelota y la mandó por todo el jardín derecho para conectar jonrón solitario, batazo con el que los visitantes ampliaron la diferencia 2-0 y parecían encaminar el primer golpe de la serie en Veracruz.

Sin embargo, El Águila respondió en la parte baja del mismo sexto capítulo y aprovechó el descontrol del pitcheo saltillense. Con las bases llenas, Maikel Franco recibió pasaporte y José Heberto Félix entró de “caballito” con la primera carrera del equipo local.

La presión no terminó ahí, pues nuevamente con casa llena, Austin Shenton negoció base por bola y Jake Cave cruzó el pentágono para empatar 2-2 el juego en el Beto Ávila.

$!River Town también aportó poder para el Dragón del Norte con cuadrangular solitario en la sexta entrada.
River Town también aportó poder para el Dragón del Norte con cuadrangular solitario en la sexta entrada. FOTOS: KEVIN TORRES/EL ÁGUILA DE VERACRUZ

La definición llegó hasta la octava. Con el marcador igualado y el duelo convertido en una batalla de bullpen, Villarreal encontró un lanzamiento cómodo y lo castigó con autoridad hacia el izquierdo.

La pelota se fue del parque y Saraperos recuperó la ventaja 3-2, ahora con un golpe anímico que terminó por marcar el destino del compromiso.

El relevo del conjunto saltillense protegió la diferencia en la recta final y evitó que Veracruz completara la remontada.

Para Saraperos, el triunfo tuvo doble valor: no solo abrió la serie con victoria como visitante, también confirmó la importancia de responder en juegos cerrados, esos en los que una base por bolas, un pasbol o un solo batazo pueden separar una derrota de una noche redonda.

$!El Águila reaccionó en la sexta, pero Saraperos respondió en la octava con batazo decisivo de Villarreal.
El Águila reaccionó en la sexta, pero Saraperos respondió en la octava con batazo decisivo de Villarreal. FOTOS: KEVIN TORRES/EL ÁGUILA DE VERACRUZ

Con poder oportuno de River Town y el cuadrangular decisivo de Brandon Villarreal, el Dragón del Norte pegó primero en el puerto y tomó ventaja en una serie que promete mantenerse intensa entre dos novenas obligadas a cuidar cada oportunidad.

Con información de Paola Ríos/El Águila de Veracruz

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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