Saraperos vs Rieleros: Saltillo busca reaccionar en el Romo Chávez

Será el primer enfrentamiento del año entre ambas novenas en el “Andén”, en un momento en el que los dos equipos llegan con realidades distintas tras su arranque de campaña.

Saraperos de Saltillo inicia este martes una nueva serie en la temporada 2026 cuando visite a los Rieleros de Aguascalientes, en el primero de tres juegos programados del 21 al 23 de abril en el Estadio Alberto Romo Chávez, con playball pactado a las 19:00 horas.

Por un lado, Rieleros ha mostrado solidez en casa, impulsado por su capacidad ofensiva. En días recientes, la novena hidrocálida destacó con un triunfo ante los Tecos de los Dos Laredos, respaldado por la labor del abridor Adrián Almeida y el bateo oportuno de Maikel Serrano, quien ha respondido en momentos clave.

El conjunto de Aguascalientes ha dejado claro que puede armar rallies de gran volumen, como ya lo demostró en su serie anterior, además de aprovechar un parque que suele favorecer a los bateadores.

Del otro lado, Saraperos llega tras una serie inaugural complicada ante Toros de Tijuana. La novena saltillense cayó en sus dos primeros compromisos (5-4 y 10-4), en juegos donde mostró reacción ofensiva, pero también fallas en el pitcheo y en la defensa en momentos determinantes.

El tercer encuentro, que representaba la oportunidad de evitar la barrida, fue suspendido por lluvia y neblina, dejando la serie inconclusa en el terreno, aunque ya definida a favor de los fronterizos.

Ahora, bajo el mando de Mendy López, el equipo buscará corregir principalmente el bullpen, que fue uno de los puntos débiles en el inicio de la campaña.

En cuanto al antecedente reciente, durante la temporada 2025 ambos equipos protagonizaron duelos de alto carreraje y resultados divididos. Saraperos logró una victoria de 15-5, pero Rieleros respondió con un contundente 20-5 en Saltillo. El último enfrentamiento, en julio, favoreció a Aguascalientes por 5-3, dejando una serie anual equilibrada.