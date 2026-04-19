Lluvia y neblina frenan a Saraperos en Saltillo; se suspende el último juego ante Toros

La serie entre Saraperos de Saltillo y Toros de Tijuana no tuvo el cierre previsto. Las condiciones climatológicas impidieron la realización del tercer encuentro en el Estadio Francisco I. Madero, donde la lluvia y la neblina obligaron a tomar la decisión de suspender el partido por cuestiones de seguridad. A través de un comunicado, la organización de Saraperos informó que el juego fue pospuesto pensando en la integridad de los jugadores, así como en la experiencia de los aficionados que se dieron cita o tenían previsto asistir al estadio. La visibilidad reducida y el terreno afectado por la humedad hicieron inviable el desarrollo del encuentro.

El tercer duelo de la serie será reprogramado para el próximo 25 de julio, cuando Saraperos y Toros se enfrenten en una doble cartelera en el mismo escenario. Esta medida busca cumplir con el calendario sin afectar el resto de la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

La suspensión llega en un contexto complicado para la novena saltillense, que ya había perdido la serie tras caer en los dos primeros juegos ante el conjunto fronterizo. De esta manera, el equipo local no tuvo la oportunidad de buscar un triunfo que le permitiera cerrar con una mejor sensación ante su afición. Durante los encuentros previos, Toros mostró mayor consistencia tanto en el pitcheo como en el bateo oportuno, factores que terminaron marcando diferencia en la serie. Saraperos, por su parte, intentó responder, pero no logró concretar en momentos clave. En cuanto a los boletos adquiridos para el juego suspendido, el club informó que quienes realizaron su compra en línea recibirán la devolución en forma de crédito a través de la plataforma Boletomóvil, el cual podrá ser utilizado en futuras fechas.

Ahora, Saraperos deberá enfocarse en sus siguientes compromisos, con la intención de recuperar terreno en la temporada y mejorar su desempeño en casa. Mientras tanto, la serie ante Toros quedará pendiente de completarse hasta el verano, cuando ambos equipos vuelvan a verse las caras en Saltillo.

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