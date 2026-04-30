Playoffs NBA 2026: Knicks y Timberwolves avanzan a Semifinales; Minnesota enfrentará a los Spurs de Wembanyama
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Nueva York eliminó a Atlanta con una paliza histórica, mientras Minnesota dejó fuera a Denver pese a sus bajas y ya tiene cita ante San Antonio en las Semifinales de Conferencia
Los NBA Playoffs 2026 ya tienen a dos invitados más en la siguiente ronda. Los Knicks de Nueva York y los Timberwolves de Minnesota ganaron sus respectivos Juegos 6, cerraron sus series de primera ronda y dieron un golpe de autoridad rumbo a las Semifinales de Conferencia.
En el Este, los Knicks firmaron una de las actuaciones más contundentes de la postemporada al aplastar 140-89 a los Hawks de Atlanta, resultado con el que sentenciaron la eliminatoria 4-2.
De acuerdo con el calendario oficial de la NBA, Nueva York completó la serie después de tres victorias consecutivas, tras haber estado abajo 2-1.
La noche fue dominada por OG Anunoby, quien terminó como líder ofensivo con 29 puntos, incluidos 26 en la primera mitad, además de siete rebotes y cuatro robos. La ventaja de los Knicks llegó a ser de 47 puntos al descanso, una cifra que reflejó el dominio total del equipo neoyorquino en Atlanta.
Con este resultado, los Knicks avanzaron a las Semifinales de la Conferencia Este, donde todavía esperan rival. Su siguiente cruce saldrá del Juego 7 entre Celtics de Boston y 76ers de Filadelfia, serie que quedó igualada 3-3 después del triunfo de Philadelphia en el sexto partido.
En el Oeste, los Timberwolves también resolvieron su serie en seis partidos al vencer 110-98 a los Nuggets de Denver, eliminando a uno de los rivales más pesados de la conferencia.
Minnesota avanzó pese a jugar disminuido por las ausencias de Anthony Edwards, Donte DiVincenzo y Ayo Dosunmu, lo que elevó el valor competitivo de su clasificación.
La figura de la noche para Minnesota fue Jaden McDaniels, quien cargó con la ofensiva con 32 puntos, acompañado por Terrence Shannon Jr., autor de 24 unidades.
El triunfo cerró la serie 4-2 y confirmó a los Timberwolves como rival de los Spurs de San Antonio en la siguiente ronda. La serie entre Spurs y Timberwolves comenzará el lunes 4 de mayo en el Frost Bank Center, casa de San Antonio.
Para los Timberwolves, el reto será sostener su nivel competitivo mientras esperan la evolución física de Edwards, cuya disponibilidad para la siguiente fase todavía no está confirmada.
Así, la postemporada de la NBA empieza a tomar forma con dos equipos que llegan fortalecidos por caminos distintos: los Knicks, con una exhibición ofensiva que los coloca como amenaza real en el Este; y los Timberwolves, con una victoria de carácter que los mantiene vivos en el Oeste pese a las bajas.