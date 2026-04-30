Playoffs NBA 2026: Knicks y Timberwolves avanzan a Semifinales; Minnesota enfrentará a los Spurs de Wembanyama

Los NBA Playoffs 2026 ya tienen a dos invitados más en la siguiente ronda. Los Knicks de Nueva York y los Timberwolves de Minnesota ganaron sus respectivos Juegos 6, cerraron sus series de primera ronda y dieron un golpe de autoridad rumbo a las Semifinales de Conferencia.

En el Este, los Knicks firmaron una de las actuaciones más contundentes de la postemporada al aplastar 140-89 a los Hawks de Atlanta, resultado con el que sentenciaron la eliminatoria 4-2.

De acuerdo con el calendario oficial de la NBA, Nueva York completó la serie después de tres victorias consecutivas, tras haber estado abajo 2-1.

La noche fue dominada por OG Anunoby, quien terminó como líder ofensivo con 29 puntos, incluidos 26 en la primera mitad, además de siete rebotes y cuatro robos. La ventaja de los Knicks llegó a ser de 47 puntos al descanso, una cifra que reflejó el dominio total del equipo neoyorquino en Atlanta.