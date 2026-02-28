Manny Barreda de Saraperos es convocado a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El lanzador de los Saraperos de Saltillo, Manny Barreda, fue convocado para integrarse a la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El derecho ocupará el lugar de Taj Bradley en el roster que competirá a partir del 6 de marzo en Houston, Texas.

La Comisión de Selecciones Nacionales confirmó el movimiento de cara a la sexta edición del torneo. Bradley no reportará debido a que se prepara para su primera campaña completa con los Minnesota Twins, tras haber lanzado previamente con los Tampa Bay Rays. Ante ese ajuste, el cuerpo técnico encabezado por el manager Benjamín Gil optó por Barreda, quien ya cuenta con experiencia internacional con México.

Para el serpentinero de 37 años, nacido en Arizona y actualmente parte del roster de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol, se trata de su segunda participación en un Clásico Mundial. En 2023 formó parte del plantel que logró el tercer lugar, la mejor actuación del país en este certamen.