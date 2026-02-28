Manny Barreda de Saraperos es convocado a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El lanzador de Saltillo, fue convocado para integrarse a la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Houston, tomando el lugar de Taj Bradley dentro del roster nacional
El lanzador de los Saraperos de Saltillo, Manny Barreda, fue convocado para integrarse a la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El derecho ocupará el lugar de Taj Bradley en el roster que competirá a partir del 6 de marzo en Houston, Texas.
La Comisión de Selecciones Nacionales confirmó el movimiento de cara a la sexta edición del torneo. Bradley no reportará debido a que se prepara para su primera campaña completa con los Minnesota Twins, tras haber lanzado previamente con los Tampa Bay Rays. Ante ese ajuste, el cuerpo técnico encabezado por el manager Benjamín Gil optó por Barreda, quien ya cuenta con experiencia internacional con México.
TE PUEDE INTERESAR: UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno
Para el serpentinero de 37 años, nacido en Arizona y actualmente parte del roster de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol, se trata de su segunda participación en un Clásico Mundial. En 2023 formó parte del plantel que logró el tercer lugar, la mejor actuación del país en este certamen.
Barreda también integró la selección que obtuvo el tercer sitio en el Premier12 de 2019 y fue parte del representativo que asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, marcando la primera presencia del beisbol mexicano en esa justa.
En el ámbito profesional, suma nueve temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol con los Toros de Tijuana y ahora con Saraperos. De por vida registra 40 victorias, 28 derrotas y efectividad de 4.96 en 153 apariciones, 112 como abridor, con 633 entradas trabajadas. En 2017 lanzó el único juego sin hit ni carrera en la historia de los Toros, y en 2022 encabezó la liga en WHIP con 1.17.
En 2021 llegó a las Grandes Ligas con los Baltimore Orioles y consiguió la victoria en su debut el 8 de septiembre frente a los Kansas City Royals.
México abrirá su participación en el Grupo B el 6 de marzo ante Gran Bretaña en el Daikin Park. Posteriormente enfrentará a Brasil el día 8, a Estados Unidos el 9 y cerrará la primera ronda contra Italia el 11 de marzo.
Con esta convocatoria, Saraperos tendrá representación en el escenario internacional a través de Manny Barreda, quien vuelve a la selección con la tarea de aportar profundidad al cuerpo de pitcheo mexicano en un torneo que reúne a las principales figuras del beisbol mundial.