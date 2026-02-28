Manny Barreda de Saraperos es convocado a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 28 febrero 2026
    Manny Barreda de Saraperos es convocado a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
    El pitcher de Saraperos representará a México en el torneo internacional que se jugará en Houston. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

El lanzador de Saltillo, fue convocado para integrarse a la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Houston, tomando el lugar de Taj Bradley dentro del roster nacional

El lanzador de los Saraperos de Saltillo, Manny Barreda, fue convocado para integrarse a la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El derecho ocupará el lugar de Taj Bradley en el roster que competirá a partir del 6 de marzo en Houston, Texas.

La Comisión de Selecciones Nacionales confirmó el movimiento de cara a la sexta edición del torneo. Bradley no reportará debido a que se prepara para su primera campaña completa con los Minnesota Twins, tras haber lanzado previamente con los Tampa Bay Rays. Ante ese ajuste, el cuerpo técnico encabezado por el manager Benjamín Gil optó por Barreda, quien ya cuenta con experiencia internacional con México.

TE PUEDE INTERESAR: UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno

Para el serpentinero de 37 años, nacido en Arizona y actualmente parte del roster de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol, se trata de su segunda participación en un Clásico Mundial. En 2023 formó parte del plantel que logró el tercer lugar, la mejor actuación del país en este certamen.

Instagram

Barreda también integró la selección que obtuvo el tercer sitio en el Premier12 de 2019 y fue parte del representativo que asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, marcando la primera presencia del beisbol mexicano en esa justa.

En el ámbito profesional, suma nueve temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol con los Toros de Tijuana y ahora con Saraperos. De por vida registra 40 victorias, 28 derrotas y efectividad de 4.96 en 153 apariciones, 112 como abridor, con 633 entradas trabajadas. En 2017 lanzó el único juego sin hit ni carrera en la historia de los Toros, y en 2022 encabezó la liga en WHIP con 1.17.

En 2021 llegó a las Grandes Ligas con los Baltimore Orioles y consiguió la victoria en su debut el 8 de septiembre frente a los Kansas City Royals.

Instagram

México abrirá su participación en el Grupo B el 6 de marzo ante Gran Bretaña en el Daikin Park. Posteriormente enfrentará a Brasil el día 8, a Estados Unidos el 9 y cerrará la primera ronda contra Italia el 11 de marzo.

Con esta convocatoria, Saraperos tendrá representación en el escenario internacional a través de Manny Barreda, quien vuelve a la selección con la tarea de aportar profundidad al cuerpo de pitcheo mexicano en un torneo que reúne a las principales figuras del beisbol mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Convocatoria

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?