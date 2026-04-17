Manny Barreda y Jesús Cruz, las figuras de Saraperos de Saltillo que representaron a México en el Clásico Mundial

Manny Barreda y Jesús Cruz, las figuras de Saraperos de Saltillo que representaron a México en el Clásico Mundial

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Los Saraperos de Saltillo llegan a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol con el impulso de Manny Barreda y Jesús Cruz, dos peloteros que vivieron la exigencia del Clásico Mundial de Beisbol con la Selección Mexicana y ahora buscan trasladar esa experiencia al Estadio Francisco I. Madero

Saraperos
/ 17 abril 2026
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Los Saraperos de Saltillo arrancan la temporada 2026 con un respaldo que no todos los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol pueden presumir: contar en su roster con peloteros que representaron a México en el Clásico Mundial de Beisbol. Manny Barreda y Jesús Cruz volvieron a poner en alto el nombre de la organización al ser parte del representativo nacional en uno de los escenarios más demandantes del rey de los deportes.

La presencia de ambos lanzadores con la novena tricolor no solo confirma su calidad individual, sino que también proyecta el crecimiento de Saraperos como una institución capaz de aportar talento al máximo nivel. Para el club de Saltillo, tener jugadores con experiencia internacional rumbo a la campaña 2026 representa un impulso deportivo y anímico de cara a la pelea por los primeros planos.

En el caso de Manny Barreda, la convocatoria significó una nueva recompensa a una carrera construida con constancia durante más de dos décadas en el profesionalismo. El derecho describió la experiencia de vestir la franela de México como uno de los grandes privilegios de su trayectoria, al tratarse de un sueño que persiguió desde la infancia y que hoy sigue cumpliendo en la etapa madura de su carrera.

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Barreda tuvo una actuación destacada frente a Estados Unidos, uno de los lineups más poderosos del torneo. El abridor mexicano trabajó dos entradas en blanco, aceptó apenas dos imparables, concedió tres bases por bolas y recetó un ponche, logrando mantener a raya a una ofensiva plagada de figuras de Grandes Ligas. Más allá del resultado colectivo, su labor dejó una imagen sólida sobre el montículo y ratificó su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

De cara a su regreso con Saraperos, Barreda dejó claro que sus prioridades están centradas en el equipo. Más que perseguir marcas personales, el experimentado lanzador quiere aportar desde su rol dentro y fuera del terreno, con la intención de ayudar a Saltillo a ganar juegos y pelear por el campeonato de la LMB. Su liderazgo, combinado con la experiencia adquirida en el Clásico Mundial, apunta a ser uno de los factores importantes para la rotación sarapera.

$!Manny Barreda volvió a demostrar su jerarquía con México al firmar dos entradas en blanco ante Estados Unidos, experiencia que ahora buscará capitalizar con Saraperos de Saltillo en la temporada 2026.
Manny Barreda volvió a demostrar su jerarquía con México al firmar dos entradas en blanco ante Estados Unidos, experiencia que ahora buscará capitalizar con Saraperos de Saltillo en la temporada 2026. FOTOS: ESPECIAL

Jesús Cruz, por su parte, también regresó con el orgullo de haber defendido a México. El relevista se ha consolidado como uno de los brazos más constantes del pitcheo nacional en los últimos años, y su convocatoria fue reflejo del trabajo que ha realizado para mantenerse en ese nivel. Para él, representar al país es un reconocimiento al esfuerzo sostenido y una responsabilidad que asume con total compromiso.

Cruz también compartió la intensidad que se vive en una competencia de este tipo, donde el sentimiento de representar a la nación coloca cada lanzamiento bajo una presión distinta. Esa clase de escenarios, en los que la emoción y la exigencia se multiplican, fortalecen el carácter competitivo de un pelotero que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que incluso mantiene la mira puesta en nuevas oportunidades en el beisbol internacional.

Aunque su salida ante Estados Unidos fue complicada, al cargar con la derrota tras permitir cinco carreras limpias en un tercio de entrada, Jesús Cruz sigue siendo una pieza valiosa para el pitcheo mexicano y para la estructura de Saraperos. En ese relevo, recibió cuatro imparables, incluidos cuadrangulares de Aaron Judge y Roman Anthony, pero su trayectoria reciente y el respaldo del cuerpo técnico sostienen su lugar como un brazo confiable.

$!Jesús Cruz regresa a Saraperos de Saltillo tras vivir la intensidad del Clásico Mundial de Beisbol con México, consolidado como uno de los relevistas mexicanos más constantes de los últimos años.
Jesús Cruz regresa a Saraperos de Saltillo tras vivir la intensidad del Clásico Mundial de Beisbol con México, consolidado como uno de los relevistas mexicanos más constantes de los últimos años. FOTOS: ESPECIAL

Para los Saraperos de Saltillo, el regreso de Barreda y Cruz significa mucho más que sumar dos nombres con etiqueta de seleccionados nacionales. Significa incorporar al clubhouse y al diamante una experiencia que puede marcar diferencia en una temporada larga, exigente y con alta competencia. Ambos conocen ya lo que implica responder bajo reflectores internacionales y ahora buscarán transformar ese aprendizaje en victorias para la Nave Verde.

Con el Estadio Francisco I. Madero como escenario de un nuevo comienzo, Saltillo se ilusiona con un roster que combina talento, experiencia y ambición. Los Saraperos no solo recuperan a dos lanzadores de nivel mundialista, sino a peloteros convencidos de que el siguiente paso es convertir ese recorrido con México en una plataforma para llevar al club a pelear por lo más alto en la temporada 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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