Opening Day LMB 2026: Saraperos de Saltillo abre Temporada ante Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero

El beisbol regresa en forma oficial a Saltillo. Los Saraperos de Saltillo debutarán este viernes 17 de abril en el Opening Day 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, cuando reciban a los Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero, en un duelo que desde antes del primer lanzamiento ya se perfila como uno de los más llamativos del arranque de campaña en la Zona Norte. El juego inaugural en casa está programado para las 7:30 de la noche, en transmisión por parte de RCG y del propio club, con un ambiente que promete ser de gran entrada en el parque de la Nave Verde. La expectativa en la capital coahuilense creció durante toda la semana. Saraperos activó la venta de boletos para el Opening Day con preventa para abonados y posterior venta general, reportándose el juego inaugural como agotado, una muestra del respaldo que existe alrededor del equipo para este inicio de temporada.

El duelo ante Toros no será un partido cualquiera: además de poner en marcha la campaña, servirá como primer parámetro para medir el alcance competitivo de un roster que ha generado ilusión entre la afición local.

Saraperos quiere arrancar fuerte en Saltillo La organización saltillense llega a este estreno con Mendy López al mando del proyecto 2026, una versión de Saraperos que ha insistido en construir una identidad combativa y protagonista. Desde la estructura de la campaña, el club sabía que el calendario le daba una oportunidad importante: abrir en casa el 17 de abril frente a Toros de Tijuana y comenzar la temporada con una serie de alto voltaje en el Francisco I. Madero. En la antesala del arranque, la Nave Verde también dejó señales positivas en su preparación. Concretaron triunfos de pretemporada sobre Sultanes de Monterrey y Tecolotes de los Dos Laredos, además de un cierre con buena respuesta de la afición en el Juego con Causa frente a Acereros de Monclova. Ese acompañamiento en el Spring Training refuerza la idea de que Saltillo llegará encendido al debut oficial. No todo, sin embargo, son buenas noticias para Saraperos. En vísperas del arranque se confirmó que Missael Rivera no jugará la Temporada 2026, luego de que será operado por un problema en el talón, una baja sensible para el equipo desde el inicio del calendario. Aun así, el club mantiene una base de peloteros con la que buscará responder desde la primera serie.

Toros de Tijuana, un rival de peso para el Opening Day Del otro lado estará un rival que también llega con reflectores. Toros de Tijuana iniciará la campaña 2026 en gira por Coahuila y eligió reforzar su roster con un nombre de impacto: Justin Turner, veterano pelotero con largo recorrido en Grandes Ligas, quien ya fue presentado oficialmente por la organización fronteriza como una de sus grandes cartas para la temporada. La presencia del exligamayorista eleva el foco mediático de una serie que ya por sí misma era atractiva. La propia estructura del calendario confirma la relevancia de este cruce: la serie será en Saltillo hasta el 19 de abril, mientras que los bureles tendrán después su inauguración en Tijuana una semana más tarde. Eso convierte a Saltillo en la primera gran parada del proyecto tijuanense y en el escenario de una prueba inmediata para dos organizaciones que apuntan a pelear en la Zona Norte.

Así, el Opening Day 2026 en Saltillo reúne todos los ingredientes de una noche grande: estadio lleno, expectativa renovada, un rival protagonista y la posibilidad de que la Nave Verde mande un mensaje desde el arranque.