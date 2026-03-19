Missael Rivera y Brandon Villarreal marcan objetivos en la pretemporada de Saraperos en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 19 marzo 2026
    Missael Rivera y Brandon Villarreal marcan objetivos en la pretemporada de Saraperos en Saltillo
    Saraperos cumple su día 11 de pretemporada en el Estadio Francisco I. Madero, afinando su ritmo de juego. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Los Saraperos de Saltillo continúan su preparación en el Estadio Francisco I. Madero, donde sumaron al novato Óscar Samaniego y mantienen el enfoque en el acondicionamiento, el trabajo táctico y la evaluación del plantel

Los Saraperos de Saltillo avanzan en su etapa de preparación rumbo a la próxima temporada, al cumplir su undécima jornada de actividades en el Estadio Francisco I. Madero. En este punto del campamento, el cuerpo técnico mantiene el enfoque en el ritmo de juego y la integración del plantel.

Durante la práctica más reciente, se incorporó el joven jardinero Óscar Samaniego, originario de Hermosillo, Sonora, quien se unió de inmediato a los trabajos del equipo. Su llegada se da en una fase donde cada elemento busca ganarse un lugar dentro del roster, en medio de evaluaciones constantes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/jonathan-wheatley-a-aston-martin-el-equipo-ratifica-a-adrian-newey-ante-la-crisis-del-motor-honda-en-f12026-KN19633292

Las sesiones han estado centradas en el acondicionamiento físico, así como en ejercicios situacionales que simulan escenarios de juego. A esto se suman prácticas de bateo por grupos y trabajo de pitcheo desde el bullpen, parte de la rutina diaria que busca ajustar detalles tanto en ofensiva como en defensiva.

Instagram

Uno de los jugadores con mayor experiencia en el plantel es el infielder Missael Rivera, quien se alista para su quinta campaña con la novena saltillense. El pelotero señaló que el objetivo colectivo se mantiene sin cambios: competir por el campeonato.

“El campeonato siempre será la meta. Me siento contento de iniciar una nueva etapa con Saraperos, veo una organización más sólida. Para mí, lo colectivo siempre estará primero para alcanzar nuestra meta”, compartió.

Rivera también habló sobre su estado físico, luego de superar una lesión en el pie. Explicó que el proceso de recuperación fue llevado con paciencia, lo que le permite llegar en condiciones óptimas. Además, resaltó la importancia de mantener regularidad a lo largo del calendario.

“El equipo se ve fuerte. Nuestra ofensiva ha respondido en los últimos años y ahora se ha trabajado en reforzar el bullpen”, agregó.

$!El novato outfielder Óscar Samaniego se integró a los entrenamientos del equipo en Saltillo.
El novato outfielder Óscar Samaniego se integró a los entrenamientos del equipo en Saltillo. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Por su parte, el outfielder Brandon Villarreal se perfila como otra de las opciones en la alineación. El jugador afrontará su cuarta temporada con Saraperos, luego de su participación invernal con los Jaguares de Nayarit.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/regresa-ochoa-y-debuta-fidalgo-lista-de-convocados-de-la-seleccion-mexicana-para-enfrentar-a-portugal-y-belgica-EN19634374

Villarreal destacó que el grupo tiene como prioridad avanzar a la postemporada, por lo que el trabajo en pretemporada resulta determinante. También consideró que las mejoras en el terreno de juego podrían influir en el desempeño ofensivo.

“El año pasado fue positivo para mí y quiero seguir creciendo. Buscaré aprovechar mi velocidad, intentar más robos de base y embasarme para aportar al equipo”, señaló.

Con el campamento en marcha, Saraperos continúa ajustando su plantilla, mientras se acerca el inicio de la temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Entrenamiento

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
México es el principal socio comercial latinoamericano de Alemania, con 2 mil 100 empresas operando y más de 300 mil empleos.

Recibe Claudia Sheinbaum a presidente de Alemania
La zona del enfrentamiento fue bastión durante años de Ismael “El Mayo” Zambada, actualmente preso en Estados Unidos.

Abaten a 11 durante operativo en zona del ‘Mayo’ en Culiacán; detienen a cabecilla
60 elementos activos de la Secretaría de Marina serán capacitados en los Estados Unidos

Semar envía a 60 elementos para capacitación en los Estados Unidos
En la comparecencia ante el Congreso del jueves además de Tulsi Gabbard, también asistieron el director del FBI, Kash Patel y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Trump fue advertido sobre el impacto económico que provocaría el ataque a Irán: Tulsi Gabbard
Steve Grove, capellán del Centro Médico del Condado Hennepin, ora en el cuarto de un paciente con COVID-19, el 10 de diciembre de 2021, en Minneapolis.

Estudio revela que más de 150 mil muertes por COVID-19 no se contabilizaron en EU al inicio de la pandemia

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington.

Afirma EU haber destruido la flota de submarinos de Irán y sus puertos militares
Oficiales del ejército observan desde el interior de la base militar de Campo de Mayo mientras los manifestantes sostienen una pancarta cubierta de imágenes de víctimas de la dictadura militar argentina.

Cerca del 50 aniversario del golpe militar, Iglesia argentina llama a no olvidar “esa oscura noche”

Marina retuvo y liberó a Mónica Zambada Niebla en Culiacán; no hay información oficial sobre acusaciones ni motivos del operativo

Reportan la detención y liberación de Mónica Zambada Niebla, hija de ‘El Mayo’ en Sinaloa