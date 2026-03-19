Missael Rivera y Brandon Villarreal marcan objetivos en la pretemporada de Saraperos en Saltillo

Los Saraperos de Saltillo avanzan en su etapa de preparación rumbo a la próxima temporada, al cumplir su undécima jornada de actividades en el Estadio Francisco I. Madero. En este punto del campamento, el cuerpo técnico mantiene el enfoque en el ritmo de juego y la integración del plantel. Durante la práctica más reciente, se incorporó el joven jardinero Óscar Samaniego, originario de Hermosillo, Sonora, quien se unió de inmediato a los trabajos del equipo. Su llegada se da en una fase donde cada elemento busca ganarse un lugar dentro del roster, en medio de evaluaciones constantes.

Las sesiones han estado centradas en el acondicionamiento físico, así como en ejercicios situacionales que simulan escenarios de juego. A esto se suman prácticas de bateo por grupos y trabajo de pitcheo desde el bullpen, parte de la rutina diaria que busca ajustar detalles tanto en ofensiva como en defensiva.

Instagram

Uno de los jugadores con mayor experiencia en el plantel es el infielder Missael Rivera, quien se alista para su quinta campaña con la novena saltillense. El pelotero señaló que el objetivo colectivo se mantiene sin cambios: competir por el campeonato. “El campeonato siempre será la meta. Me siento contento de iniciar una nueva etapa con Saraperos, veo una organización más sólida. Para mí, lo colectivo siempre estará primero para alcanzar nuestra meta”, compartió. Rivera también habló sobre su estado físico, luego de superar una lesión en el pie. Explicó que el proceso de recuperación fue llevado con paciencia, lo que le permite llegar en condiciones óptimas. Además, resaltó la importancia de mantener regularidad a lo largo del calendario. “El equipo se ve fuerte. Nuestra ofensiva ha respondido en los últimos años y ahora se ha trabajado en reforzar el bullpen”, agregó.

Por su parte, el outfielder Brandon Villarreal se perfila como otra de las opciones en la alineación. El jugador afrontará su cuarta temporada con Saraperos, luego de su participación invernal con los Jaguares de Nayarit.

Villarreal destacó que el grupo tiene como prioridad avanzar a la postemporada, por lo que el trabajo en pretemporada resulta determinante. También consideró que las mejoras en el terreno de juego podrían influir en el desempeño ofensivo.

“El año pasado fue positivo para mí y quiero seguir creciendo. Buscaré aprovechar mi velocidad, intentar más robos de base y embasarme para aportar al equipo”, señaló. Con el campamento en marcha, Saraperos continúa ajustando su plantilla, mientras se acerca el inicio de la temporada.

Publicidad