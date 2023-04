Rainel Rosario es el capitán de la nave

Rainel Rosario se ha convertido en un estandarte con los Saraperos de Saltillo. El jardinero de 34 años, nacido en República Dominicana, acumula ya seis temporadas con la Nave Verde, entre las cuales tuvo un breve paso con los Tomateros, sin embargo, tiene el sello del Dragón del Norte tatuado en la piel.

El llamado “Prototipo” tuvo una fructífera temporada 2022 con los saltillenses, afianzando, una vez más, su lugar como el mejor bateador de la novena que ahora dirige Mark Weidemaier.

Si hay algo que Rosario ha demostrado temporada tras temporada con Saraperos, es la reinvención: el caribeño repudia el estancamiento y trata de siempre alcanzar un objetivo diferente.

“Todos los años me propongo superar lo que ya hice porque de nada vale que me quede estancado, yo creo que esa es una de mis metas personales. Me interesa lo que viene ahora y confío que será algo muy bueno”, fue lo que comentó hace poco en entrevista.

“El Prototipo” quiere volverse en un vuelacercas imbatible y la Temporada 2023 será la vitrina perfecta para que el “Madero” grite, partido con partido, al unísono la palabra “jonrón”.