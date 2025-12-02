$!Advierten que explotación de litio detectado por Pemex es inviable

“Al menos en los próximos 10 años esto no tendrá resultados; posiblemente se requiere más inversión que la producción de litio en arcilla, porque la investigación que hay en yacimientos de petróleos es menos avanzada”, aseguró.

Aseguró que las concentraciones de litio son tan altas que se comparan con las encontradas en Bolivia.Armando Alatorre Campos, maestro en ciencias geológicas por la Escuela de Minas en Colorado, Estados Unidos, aseguró en entrevista que alrededor del mundo aún no hay quien produzca de forma comercial carbonato de litio a partir de salmueras petroleras.

En agosto, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que la empresa detectó litio en salmueras petroleras en algunos yacimientos del sureste y noreste del país y que trabaja con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) para su explotación.

La “veta de oro blanco” que detectó Petróleos Mexicanos (Pemex) en pozos petroleros carecerá de viabilidad, además de que su inversión será muy elevada, advirtieron especialistas consultados sobre el tema.

Expuso que si bien Pemex ya informó que se detectó litio en salmueras petroleras, falta realizar estudios para lograr la separación del metal alcalino de las salmueras petroleras.

“Hay que inventar un proceso. No existe en el mundo un proceso industrial. No es el mismo proceso que se realiza en Bolivia o Chile, donde son salmueras en agua”, afirmó.

Fernando Alanís, integrante de la Cámara de Minería de México (Camimex) y de la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), expuso por su parte que las salmueras petroleras tienen una concentración muy baja de litio, por lo que resulta más cara su producción que los ingresos por su comercialización.

”El 60 por ciento de la producción minera de litio viene de Australia y es de roca, que tiene 2 por ciento de sales de litio; el otro 40 por ciento viene de las salmueras que existen en los salares de Chile y Argentina, donde se utilizan los rayos del sol para obtener toda la energía que se requiere para separar el litio y eso es lo que hace viable a este proceso”.

“Estas salmueras son diferentes a las que dice Pemex que detectó, que son producto del proceso de perforación que hacen, pero que no necesariamente son económicas, pues tienen concentraciones muy bajas y con demasiadas impurezas que con los costos de energía que se requieren para la separación las hace inviables”, añadió Alanís en entrevista por separado.

Otro de los problemas que existen es que precisamente el litio que se produce en Australia va a China, donde se procesa y se producen las baterías. Cuando los precios empiezan a subir, el país asiático opera sus minas y éste baja.

“Eso también hace que no sea atractivo producir litio (en salmueras) porque los precios no son los adecuados”, expuso Alanís de Camimex y la AIMMGM.

Añadió que la compleja situación financiera de Petróleos Mexicanos hace poco probable que se destinen suficientes recursos para desarrollar un sistema productivo viable.

“Es una inversión elevada, con alto riesgo y a largo plazo; incluso, la iniciativa privada no tendría interés en invertir en este tipo de mineral”, aseguró.