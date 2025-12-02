AMLO acusa que los conservadores sostienen prejuicios racistas y clasistas

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el pensamiento conservador vigente sostiene prejuicios racistas y clasistas, presentes en el lenguaje y en la vida pública del país.

En su libro titulado Grandeza, lanzado el fin de semana desde su quinta, en Palenque, Chiapas, el exmandatario desarrolla una crítica a lo que describe como la permanencia de estigmas sociales heredados desde la Colonia y reproducidos en la actualidad.

TE PUEDE INTERESAR: Propone Slim invertir 25% del PIB; hoy es de 22%

“El estigma del masoquismo y del complejo de inferioridad fue impuesto por la invasión española, se mantuvo en el México Independiente, lo retomó el afrancesamiento de la élite en el poder durante el Porfiriato y aún está latente en la esencia del pensamiento conservador de nuestros días: Naco, chairo, chinto, indio, pata rajada, indita, inculto, tonto, ignorante, maloliente, raspa, liso, muerto de hambre, pobre diablo, flojo, don nadie”, escribió.

En el libro, publicado por Editorial Planeta, sostiene que la visión conservadora mantiene vivos prejuicios raciales y clasistas, además de reproducir insultos.

Según el tabasqueño, se expresa con un discurso cínico, que se opone al reconocimiento de la grandeza indígena y forma parte de una “colonización mental” que aún persiste.

En el ejemplar de más de 600 páginas, López Obrador incluye varias referencias históricas sobre España, nación con la que pausó la relación bilateral durante su sexenio.

En la obra habla de la explotación económica y el saqueo colonial, la corrupción y el dogmatismo de los monarcas, la violencia religiosa de la Inquisición y la justificación histórica de la independencia mexicana.

Incluye, además, el contexto previo a la Conquista, marcado por expulsiones y la unificación política de la Corona.Aunque no aparece ninguna referencia directa a la petición realizada en 2019 para que España ofreciera perdón a los pueblos originarios por los abusos de la Conquista, el libro mantiene un énfasis constante en la opresión colonial española.

El volumen está dividido en dos grandes partes: una primera sección dedicada al origen de las civilizaciones, donde aborda el universo, la vida, el pensamiento europeo, el darwinismo y el racismo; y una segunda, centrada en la grandeza indígena, con capítulos sobre Mesoamérica, la Conquista, el periodo colonial y la vigencia del México profundo.

El libro concluye con el capítulo “Resurrección y legado”. Ahí, López Obrador expresa la necesidad de construir un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del México indígena y replantee la relación del país con su propia historia.

“La conclusión, a mi ver, no puede ser otra que la de proponernos construir una nación plural, en la que la civilización mesoamericana, encarnada en una gran diversidad de culturas, tenga el lugar que le corresponde y nos permita ver a Occidente desde México”, escribió.

El ex Presidente afirma que Grandeza inaugura una etapa de reflexión tras su salida del Gobierno y adelanta que prepara un nuevo volumen titulado Gloria, donde abordará pasajes de la historia política del País.