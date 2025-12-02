McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla

    McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla
    La cadena presentó en México la edición especial Friends Box, que incluye figuras coleccionables y una salsa temática inspirada en la icónica serie. FOTO: McDonald’s

La Friends Box de McDonald’s llega a México con figuras coleccionables y diseño inspirado en escenarios emblemáticos de la serie Friends

McDonald’s anunció el lanzamiento en México de la edición especial ‘Friends Box’, un paquete inspirado en la serie estadounidense Friends, creada como parte de la celebración por el 30 aniversario de la sitcom.

El producto, que ya había estado disponible desde 2024 en algunos países de Europa, estará disponible a partir del 2 de diciembre en todas las sucursales del país.

MCDONALD’S LANZA UN PAQUETE ESPECIAL PARA COLECCIONISTAS Y SEGUIDORES DE LA SERIE ‘FRIENDS’

De acuerdo con información difundida por la cadena de comida rápida, la Friends Box incluirá una figura coleccionable de uno de los seis personajes principales de la serie: Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler o Joey. Las piezas presentan un diseño inspirado en las populares figuras tipo Funko, lo que, según McDonald’s, busca hacerlas más atractivas para coleccionistas y seguidores de la producción televisiva.

Además de las figuras, el paquete incluirá una salsa especial temática, creada exclusivamente para esta edición. La empresa señaló que el diseño de la caja está inspirado en escenarios emblemáticos de la serie, con detalles visuales que remiten a momentos y diálogos reconocidos por los fanáticos.

MCDONALD’S LANZAS SUS CAJITAS CON TEMÁTICA DE FRIEND’S QUE BRINDA UNA EXPERIENCIA NOSTÁLGICA

Como parte de la propuesta, McDonald’s integró elementos visuales que hacen referencia a espacios icónicos de Friends, entre ellos sitios como el apartamento de Mónica y Rachel, el sillón ubicado en el Central Perk y otros elementos característicos de la producción televisiva. Según la empresa, el objetivo es ofrecer una experiencia que combine gastronomía con elementos culturales vinculados a la serie.

La compañía destacó que el paquete está pensado para convocar tanto a quienes siguieron la serie durante su emisión original, como a espectadores que la han descubierto en años recientes mediante plataformas de streaming.

CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA CAJITA CON TEMÁTICA DE FRIENDS EN MCDONALD’S

La cadena informó que la Friends Box estará disponible a partir del martes 2 de diciembre, y aunque no se ha confirmado una modalidad exclusiva de venta, se ha especulado que podría ofrecerse prioritariamente mediante pedidos realizados en la aplicación de McDonald’s bajo la opción de Pick Up.

Respecto al costo, la empresa no ha emitido una confirmación oficial, pero estimaciones internas indican que el precio podría ubicarse en un rango de 155 a 165 pesos, dependiendo del establecimiento y la región.

En redes sociales, McDonald’s difundió mensajes señalando que la empresa se encuentra “emocionada” por el lanzamiento, debido al interés que la campaña ha generado desde su anuncio.

