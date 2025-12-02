‘Ojo por ojo’... la siniestra venganza de ‘El Güero’ Palma contra el sicario que enamoró y asesino a su esposa y a sus hijos

Durante su crecimiento criminal conoció a Joaquín “El Chapo” Guzmán , con quien formó una alianza que lo llevó a los altos mandos de la organización. Para entonces, el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo mantenía a raya las tensiones internas.

Héctor Luis Palma Salazar, conocido como “El Güero” Palma , nació en Noria Bajo, Sinaloa, donde desde muy joven se adentró en la delincuencia. Comenzó como ladrón de autos y pronto se convirtió en un sicario dentro del cártel de Guadalajara. Su ascenso fue rápido: pasó de soldado raso a operador clave del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos.

Tras la captura de Félix Gallardo, el equilibrio se rompió y estalló una guerra interna. Fue en medio de ese conflicto cuando apareció en su vida un personaje que cambiaría su historia para siempre: Rafael Clavel Moreno, un venezolano carismático que ingresó como su subordinado.

LA TRAICIÓN QUE CAMBIÓ TODO

Mientras Palma recorría sus rutas de narcotráfico, Clavel comenzó a acercarse a Guadalupe Lejía, esposa del capo. La sedujo, la convenció de huir y juntos robaron dos millones de dólares antes de escapar a Estados Unidos con los hijos del narco.

La verdad resultó aún más brutal: Clavel era realmente un sicario al servicio de los Arellano Félix, enemigos directos de Palma. Primero asesinó a Guadalupe, decapitándola y enviando su cabeza en una caja al líder del cártel.

Días después, la tragedia se completó cuando Clavel grabó un video arrojando a los dos hijos de Palma —Nataly y Héctor, de 4 y 5 años— desde el Puente de la Concordia, en Venezuela. Fue un golpe devastador incluso dentro del mundo criminal.

OJO POR OJO: LA VENGANZA FINAL

En 1995, Palma fue detenido y pasó años entre cárceles de México y Estados Unidos, pero su deseo de venganza no se apagó. Desde prisión, según reportes de la revista Proceso, planificó el destino de Clavel.

El sicario venezolano fue arrestado en su país por el asesinato de los menores, pero murió en la cárcel en circunstancias nunca aclaradas. Jamás se identificó a los atacantes.

La sombra de Palma continuó persiguiendo a la familia del asesino: los tres hijos de Clavel murieron posteriormente, uno por uno, también de forma violenta.

Para el narco, era la consumación de un “ojo por ojo” que quedó grabado como uno de los episodios más crueles del crimen organizado.

DATOS CURIOSOS

· “El Güero” Palma fue liberado de EU. en 2016.

· Su amistad inicial con “El Chapo” se convirtió en una rivalidad indirecta tras la ruptura del Cártel de Guadalajara.

· El caso de Clavel es considerado uno de los actos más brutales registrados en la historia del narco.