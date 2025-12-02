Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer

/ 2 diciembre 2025
    Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer
    La Profeco reveló un listado de 10 frituras con niveles excesivos de sodio, sustancia que puede provocar hipertensión, diabetes y obesidad infantil. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Profeco identifica las 10 frituras con más sodio en México. Conoce cuáles son, por qué son peligrosas y qué enfermedades pueden provocar su consumo frecuente

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló un estudio que evidencia la alarmante cantidad de sodio presente en populares marcas de papitas y botanas comerciales, productos que se consumen diariamente en hogares, escuelas y centros de trabajo. La dependencia advierte que estos alimentos son responsables de que uno de cada 20 niños menores de cinco años padezca obesidad en México.

A pesar de que los empaques portan sellos de advertencia y ya no incluyen mascotas ni personajes promocionales, la venta de estas botanas no ha disminuido. Según Profeco, al menos 10 productos contienen niveles que superan por completo los límites recomendados para un consumo saludable.

El alto contenido de sodio en estas frituras puede afectar seriamente la salud si se consumen con frecuencia, especialmente en niños, quienes requieren cantidades más bajas que los adultos.

PAPITAS CON MÁS SODIO: LA LISTA QUE PROFECO PIDE EVITAR

Profeco presentó la lista de frituras con mayor concentración de sodio por porción, algunas alcanzando niveles extremadamente altos. En los paquetes personales —de 100 a 300 gramos— los valores pueden llegar hasta 2 mil 500 miligramos, excediendo la ingesta diaria recomendada.

· Takis Originales: 2,542 mg de sodio

· Runners: 2,164 mg de sodio

· Cheetos Torciditos: 1,600 mg de sodio

· Totis Donitas: 1,479 mg de sodio

· Qué Totis: 1,418 mg de sodio

· Quesabritas: 1,289 mg de sodio

· Fritos: 1,250 mg de sodio

· Susalia Horneadas: 1,062 mg de sodio

· Doritos Nachos: 1,004 mg de sodio

· Churrumais: 979 mg de sodio

La OMS recomienda no consumir más de 5 gramos de sal al día, lo que equivale a unos 2,000 mg de sodio. Esto significa que una sola bolsa de las marcas listadas puede rebasar en horas el límite total de consumo diario.

Además, se aclara que el sodio no es lo mismo que la sal: la sal es cloruro de sodio, mientras que el sodio puro es más dañino para el organismo.

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO EXCESIVO DE SODIO

El cuerpo necesita sodio para diversas funciones, pero su exceso puede desencadenar problemas graves, especialmente si se combinan con otros hábitos poco saludables. Profeco destaca que, en exceso, estas botanas pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas.

· Accidentes cerebrovasculares

· Enfermedades cardiovasculares

· Hipertensión

· Disminución del calcio en el organismo

· Retención de líquidos

· Función inadecuada de los riñones

Estas condiciones pueden aparecer con el tiempo y afectar a cualquier edad. En el caso de niños, el riesgo es mayor, ya que su organismo es más susceptible a los efectos del sodio.

La recomendación principal es leer siempre el etiquetado, verificar los sellos de advertencia y reducir el consumo de productos ultraprocesados.

¿CÓMO ELEGIR MEJORES OPCIONES DE BOTANAS?

Profeco invita a la ciudadanía a optar por alternativas más saludables. Aunque no es necesario eliminar por completo las botanas, sí es importante consumirlas con moderación y buscar opciones con menos sodio.

· Preferir productos horneados y no fritos

· Revisar las porciones y no comer la bolsa completa

· Elegir snacks naturales como frutas, nueces o verduras

· Evitar combinarlas con bebidas azucaradas

· Leer siempre la tabla nutricional

Con estas medidas, se reduce el riesgo de enfermedades y se fomenta una alimentación más equilibrada.

DATOS CURIOSOS

· El gusto por lo salado tiene un componente biológico: el cuerpo asocia el sodio con supervivencia.

· México es uno de los mayores consumidores de botanas en Latinoamérica.

· Un paquete pequeño de frituras puede contener más sodio que una comida completa.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

