2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA
La extensión del convenio colectivo hasta enero de 2026 busca dar tiempo a ambas partes para cerrar un acuerdo que vincule los salarios al crecimiento de la liga
La WNBA presentó una nueva propuesta a la Asociación Nacional de Jugadoras de Baloncesto Femenino (WNBPA) que plantea un salario máximo de 1 millón de dólares para la temporada 2026, además de un esquema de distribución de ingresos que podría llevar las ganancias totales de las jugadoras con el salario máximo a más de 1.2 millones de dólares, según fuentes consultadas por ESPN.
De acuerdo con la propuesta, el salario promedio de una jugadora en 2026 podría superar los 500,000 dólares, mientras que el mínimo proyectado se situaría en 225,000 dólares. El límite salarial de la liga se fijaría en 5 millones de dólares y se ajustaría anualmente de acuerdo con el crecimiento de los ingresos.
Las negociaciones entre la liga y el sindicato continúan casi un año después de que las jugadoras renunciaran al convenio colectivo vigente. Actualmente, la mayoría de las jugadoras que no están bajo contrato de novata se perfilan como agentes libres para la próxima temporada.
El domingo por la noche, WNBA y WNBPA acordaron extender el convenio colectivo hasta el 9 de enero de 2026. La propuesta inicial del sindicato era de casi seis semanas, mientras que la liga había pedido una extensión de 21 días.
Las cifras presentadas muestran un incremento respecto a la propuesta anterior, reportada por The Associated Press y confirmada por ESPN el 18 de noviembre, que planteaba un máximo salarial de más de 1.1 millones de dólares, un promedio de más de 460,000 dólares y un mínimo de más de 220,000 dólares.
En 2025, el salario mínimo de la liga era de 66,079 dólares, el supermáximo de 249,244 dólares y el tope salarial de 1,507,100 dólares, con un aumento anual fijo del 3%. El acuerdo vigente incluye además una cláusula de participación en los ingresos que otorga pagos adicionales si la liga alcanza ciertos objetivos financieros, pero estos aún no se han activado, en gran medida por el impacto de la pandemia de COVID-19.
El sindicato ha impulsado un modelo donde los salarios y el límite salarial estén directamente vinculados al crecimiento de la liga, de manera similar a lo que ocurre en la NBA, donde el tope salarial se determina por los ingresos relacionados con el baloncesto (BRI).
La reciente extensión busca dar tiempo a ambas partes para avanzar en las negociaciones y concretar un nuevo acuerdo antes del 9 de enero, manteniendo la posibilidad de cerrar un convenio que redefina la estructura salarial de la liga en los próximos años.