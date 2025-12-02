2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA

La WNBA presentó una nueva propuesta a la Asociación Nacional de Jugadoras de Baloncesto Femenino (WNBPA) que plantea un salario máximo de 1 millón de dólares para la temporada 2026, además de un esquema de distribución de ingresos que podría llevar las ganancias totales de las jugadoras con el salario máximo a más de 1.2 millones de dólares, según fuentes consultadas por ESPN.

De acuerdo con la propuesta, el salario promedio de una jugadora en 2026 podría superar los 500,000 dólares, mientras que el mínimo proyectado se situaría en 225,000 dólares. El límite salarial de la liga se fijaría en 5 millones de dólares y se ajustaría anualmente de acuerdo con el crecimiento de los ingresos.

Las negociaciones entre la liga y el sindicato continúan casi un año después de que las jugadoras renunciaran al convenio colectivo vigente. Actualmente, la mayoría de las jugadoras que no están bajo contrato de novata se perfilan como agentes libres para la próxima temporada.