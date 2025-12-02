Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga

El gobierno federal proyecta la construcción de un centro de carga y almacenamiento de combustible que operará en conjunto con el Tren Maya de carga, y cuyo diseño y construcción estará a cargo de ingenieros militares del Agrupamiento Felipe Ángeles, mismo que construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El nuevo centro busca atender una demanda logística creciente en el sureste, donde la falta de terminales de almacenamiento ha generado dependencia de un solo punto de abasto y mayores gastos operativos.

De concretarse, la obra se integrará al esquema ferroviario del Tren Maya de carga y permitirá agilizar el movimiento de mercancías y energéticos hacia Quintana Roo y estados vecinos.

El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

La Mandataria explicó que durante el recorrido para supervisar el avance del Tren Maya de carga le llamó la atención que en diversas zonas de Quintana Roo el precio del combustible supera los 24 pesos por litro, incluso en gasolineras de franquicia Pemex, a pesar del acuerdo voluntario con empresarios para mantener el precio en un máximo de 23.99 pesos.

“Visitamos el avance del Tren Maya de carga; es una obra muy importante. El Tren Maya de carga va por las vías del tren de pasajeros, pero requiere sus propios espacios para almacenamiento e intercambio de mercancías. Me llamó la atención que algunas zonas de Quintana Roo tienen gasolina a más de 24 pesos”.

Agregó: “Hablé con Profeco y Pemex. En el sureste, una parte de los combustibles llega por Puerto Progreso, en Yucatán, y hay muy pocas terminales de almacenamiento, si no es que solo las de Progreso. De ahí las pipas recorren hasta el sur de Quintana Roo, lo que encarece el transporte”, explicó.

Afirmó que el gobierno trabaja, en coordinación con el Agrupamiento Felipe Ángeles y ingenieros militares, en el diseño de esta nueva terminal, que formará parte de la infraestructura del Tren Maya de carga.

“Con el Tren Maya de carga queremos construir un centro de almacenamiento de combustibles. Eso permitirá disminuir el costo del transporte. Este es un proyecto muy importante para toda la península”, señaló.

La Presidenta reiteró que este proyecto responde a la necesidad de equilibrar los precios del combustible y fortalecer la infraestructura energética de la región, como parte de la estrategia para consolidar la conectividad y el desarrollo económico del sureste del país.

Las obras del Tren Maya de carga comenzaron en abril pasado, con una inversión inicial de 25 mil millones de pesos (unos mil 250 millones de dólares).

El Tren Maya es una obra de mil 553 kilómetros de vías que priorizó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para los cinco estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Con la ampliación, el ferrocarril también se conectará con el tren del Corredor Interocéanico, otro proyecto de López Obrador que une mediante un tren y un corredor industrial el Pacífico con el Atlántico, con el que México busca ofrecer una alternativa al Canal de Panamá.