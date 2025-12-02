México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025

/ 2 diciembre 2025
    México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025
    La deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, mostrando una baja frente al año previo y consolidando la percepción de estabilidad económica. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

México reduce su deuda pública a 51.1% del PIB en 2025. Conoce los factores detrás de la mejora fiscal, el refinanciamiento y el reconocimiento internacional a la estabilidad del país

México inició el cierre de 2025 con una noticia alentadora: la deuda pública se ubicó en 51.1% del PIB, por debajo del 52% registrado en 2024. Esta disminución refleja una estrategia fiscal más eficiente y una administración prudente de los recursos. Según la SHCP, la gestión de pasivos cumplió estrictamente con el Programa Anual de Financiamiento.

La deuda federal continúa concentrándose principalmente en moneda nacional y a tasas fijas de largo plazo, lo cual reduce riesgos ante cambios en mercados internacionales. Esta estructura ha permitido optimizar los vencimientos y mejorar los indicadores de sostenibilidad fiscal, fortaleciendo la posición financiera del país.

Aunque el costo financiero aumentó 7.9% en términos reales debido a condiciones globales restrictivas, el gasto final fue 52 mil millones de pesos menor a lo previsto, gracias a una estrategia de refinanciamiento que superó los 300 mil millones de pesos.

REFINANCIAMIENTO Y EFICIENCIA EN EL GASTO

Las operaciones implementadas incluyeron recompra y emisión de Cetes, Bonos M y Udibonos, instrumentos clave para alargar la vida promedio de la deuda. Estas acciones han generado estabilidad en el perfil de vencimientos y limitado los efectos de la volatilidad financiera externa.

La SHCP destacó que todas las colocaciones se realizaron bajo los límites autorizados por el Congreso, subrayando el compromiso con una política fiscal responsable. Este manejo disciplinado ha contribuido a que el país mantenga control sobre sus niveles de endeudamiento.

Además, los resultados fiscales de los primeros diez meses del año respaldaron los avances. El déficit presupuestario fue 206 mil millones de pesos menor al programado y el superávit primario alcanzó 240 mil millones, superando los objetivos anuales.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL Y CRECIMIENTO DE INGRESOS

En el plano global, México recibió una señal de confianza: el Fondo Monetario Internacional renovó por dos años la Línea de Crédito Flexible (LCF) por 24 mil millones de dólares. Esta herramienta está reservada para economías con fundamentos sólidos, lo que confirma la percepción positiva del país.

Asimismo, las agencias KBRA y HR Ratings ratificaron las calificaciones soberanas en “BBB” y “BBB+”, ambas con perspectiva estable. Con ello, México mantiene su grado de inversión y reafirma su disciplina fiscal. Los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicaron en 919 mil millones de pesos, siempre dentro de los límites legales.

Por el lado de los ingresos, la recaudación no petrolera creció 5.3% real anual, impulsada por mejoras en la fiscalización, combate al contrabando y mayores salarios reales. El ISR aumentó 5.5% real, el IVA 5.2% y los impuestos a importaciones 21.4%, superando por 91 mil millones de pesos lo previsto en el programa.

DATOS CURIOSOS

· México es uno de los pocos países emergentes con acceso a la LCF del FMI.

· El 85% de la deuda federal está denominada en moneda nacional.

· Las emisiones de Bonos M tienen una vida promedio de más de 16 años.

La deuda pública de México bajó a 51.1% del PIB en 2025. El refinanciamiento, la disciplina fiscal y el aumento en la recaudación fortalecieron la economía. El FMI renovó la Línea de Crédito Flexible y las calificadoras mantuvieron el grado de inversión.

