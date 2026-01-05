Arranca la Ronda de Comodines NFL 2026: días, horarios y cruces clave
Cada partido se juega a eliminación directa y en casa del mejor sembrado, mientras que Broncos de Denver y Seahawks de Seattle observan desde el descanso como líderes de conferencia
La NFL entra en su etapa decisiva con el arranque de la Ronda de Comodines 2025-2026, el primer filtro de los Playoffs y una instancia donde la temporada regular deja de ser referencia. A partir del sábado 10 de enero, seis partidos de eliminación directa definirán quién sigue con vida y quién se despide sin margen de corrección.
El formato se mantiene: 14 equipos clasificados, siete por conferencia. Los sembrados número uno —Broncos de Denver en la AFC y Seahawks de Seattle en la NFC— avanzan de forma automática a la Ronda Divisional y observan desde el descanso. El resto entra en acción inmediata, siempre en casa del mejor clasificado.
La actividad comienza el sábado 10 de enero con dos encuentros de la Conferencia Nacional. A las 15:30 horas, tiempo del centro de México, los Panthers de Carolina reciben a los Rams de Los Ángeles en un duelo entre equipos que cerraron fuerte la temporada. Más tarde, a las 19:00 horas, Bears de Chicago y Packers de Green Bay reanudan una rivalidad histórica, ahora con un boleto a la siguiente ronda en juego.
El domingo 11 de enero concentra tres partidos. La jornada abre al mediodía (12:00 horas) con Jaguars de Jacksonville frente a Bills de Buffalo, un choque que enfrenta estilos distintos dentro de la AFC. A las 15:30 horas, Eagles de Philadelphia se miden a los 49ers de San Francisco, uno de los cruces más parejos de la ronda. El cierre dominical llega a las 19:00 horas, cuando Patriots de New England reciben a Chargers de Los Ángeles en un duelo que puede definirse por detalles.
El cierre de la Ronda de Comodines será el lunes 12 de enero, con el llamado Monday Night Football de postemporada. A las 19:15 horas, Steelers de Pittsburgh enfrentan a Texans de Houston, en un partido que completa el cuadro de la AFC rumbo a la Ronda Divisional.
Descanso | Así quedan los comodines rumbo a la Divisional
En la AFC, Broncos de Denver esperan rival tras asegurar el primer sembrado. Patriots de New England, Jaguars de Jacksonville, Steelers de Pittsburgh, Texans de Houston, Bills de Buffalo y Chargers de Los Ángeles buscan uno de los tres boletos disponibles para acompañarlos.
En la NFC, Seahawks de Seattle aguardan al equipo con la siembra más baja que avance. Bears de Chicago, Eagles de Philadelphia, Panthers de Carolina, Rams de Los Ángeles, 49ers de San Francisco y Packers de Green Bay disputan los lugares restantes.
Más allá del calendario, la Ronda de Comodines representa el primer examen real de enero. Los equipos que logren controlar el ritmo, evitar castigos innecesarios y capitalizar oportunidades tendrán ventaja en una fase donde cada posesión pesa.
La previa no ofrece certezas, pero sí contexto: quien supere este fin de semana se acercará un paso más al Super Bowl 2026. Para el resto, la temporada terminará en cuestión de horas.