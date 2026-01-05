Arranca la Ronda de Comodines NFL 2026: días, horarios y cruces clave

La NFL entra en su etapa decisiva con el arranque de la Ronda de Comodines 2025-2026, el primer filtro de los Playoffs y una instancia donde la temporada regular deja de ser referencia. A partir del sábado 10 de enero, seis partidos de eliminación directa definirán quién sigue con vida y quién se despide sin margen de corrección.

El formato se mantiene: 14 equipos clasificados, siete por conferencia. Los sembrados número uno —Broncos de Denver en la AFC y Seahawks de Seattle en la NFC— avanzan de forma automática a la Ronda Divisional y observan desde el descanso. El resto entra en acción inmediata, siempre en casa del mejor clasificado.

La actividad comienza el sábado 10 de enero con dos encuentros de la Conferencia Nacional. A las 15:30 horas, tiempo del centro de México, los Panthers de Carolina reciben a los Rams de Los Ángeles en un duelo entre equipos que cerraron fuerte la temporada. Más tarde, a las 19:00 horas, Bears de Chicago y Packers de Green Bay reanudan una rivalidad histórica, ahora con un boleto a la siguiente ronda en juego.