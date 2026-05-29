Refuerzos en Saltillo: Saraperos anuncia a Greg Allen y David Gutiérrez tras cambio con Toros

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Refuerzos en Saltillo: Saraperos anuncia a Greg Allen y David Gutiérrez tras cambio con Toros
    Saraperos de Saltillo confirmó la llegada de Greg Allen y David Gutiérrez como parte de un cambio con Toros de Tijuana rumbo al resto de la Temporada 2026 de la LMB. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO/FACEBOOK

La Nave Verde anunció que este movimiento envía a Brandon Villarreal y Mario Meza a Tijuana

Saraperos de Saltillo movió sus piezas en plena Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol y anunció la llegada de dos refuerzos procedentes de Toros de Tijuana: el outfielder exligamayorista Greg Allen y el lanzador derecho David Gutiérrez, en una operación que busca apuntalar tanto la defensiva como el bullpen del equipo saltillense.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el club este viernes, el movimiento contempla que Toros de Tijuana reciba en calidad de préstamo, por el resto de la campaña 2026, al jardinero Brandon Villarreal y al relevista Mario Meza, dos peloteros a quienes la organización agradeció por su profesionalismo y entrega.

La llegada de Greg Allen representa una apuesta por velocidad, experiencia y cobertura en los jardines. El pelotero nacido en San Diego, California, es bateador ambidiestro y cuenta con recorrido en Grandes Ligas, donde militó entre 2017 y 2025 con Guardians de Cleveland, Padres de San Diego, Yankees de Nueva York, Pirates de Pittsburgh y Orioles de Baltimore. En MLB acumuló 304 juegos, con promedio de .231, 11 jonrones y 48 bases robadas, según registros.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/se-les-escapo-saltillo-soccer-pierde-el-campeon-de-campeones-de-liga-tdp-ante-delfines-FH21040401

En la actual campaña de la LMB, Allen inició con Toros de Tijuana. En 13 juegos con los fronterizos bateó para .229, con ocho hits, tres dobles, un cuadrangular, cuatro carreras producidas, una base robada y porcentaje de embasado de .325.

El otro refuerzo es David Gutiérrez, relevista sinaloense con amplia trayectoria en el beisbol mexicano. El derecho debutó en la LMB en 2015 con Olmecas de Tabasco y posteriormente formó parte de Leones de Yucatán y Toros de Tijuana.

En 2026, con los bureles, trabajó en 13 apariciones, con marca de 2-1, efectividad de 9.26, 11.2 entradas lanzadas, 14 ponches y WHIP de 1.89.

Aunque sus números recientes reflejan un arranque complicado, Gutiérrez llega con antecedentes sólidos en el circuito. En 2025, con Toros de Tijuana, tuvo efectividad de 3.46 en 48 apariciones, mientras que en 2024 registró 1.96 en 39 relevos, una señal de que Saraperos de Saltillo suma un brazo con experiencia para buscar estabilidad en la parte final de los juegos.

El movimiento llega en un momento clave para la novena saltillense, que intenta reaccionar en la Zona Norte. El equipo tiene récord de 11 triunfos y 22 derrotas, en la parte baja del standing, mientras que Toros de Tijuana es líder del sector con 23-10.

Para la afición de Saltillo, el ajuste tiene un mensaje claro: la directiva busca modificar el rumbo antes de que la distancia en la tabla sea más pesada. Allen puede aportar movilidad en las bases, versatilidad defensiva y experiencia de Grandes Ligas, mientras que Gutiérrez llega como una opción para fortalecer el relevo de Mendy López en una campaña que exige respuestas inmediatas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Toros de Tijuana

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Morena: Reglas electorales

Morena: Reglas electorales
true

La CNTE juega siempre al primero y diez

El gobierno mexicano activó restricciones temporales para viajeros de África por el brote de ébola, previo al arranque del Mundial 2026.

México restringe ingreso de viajeros de África por brote de ébola a días del Mundial 2026

La subasta organizada por el Indep dejó sin comprador dos propiedades vinculadas con “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva. Solo cuatro de los 75 lotes ofertados lograron venderse.

Les hacen el feo... Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a ’El Mencho’ y Alfredo Beltrán Leyva
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con temporal de lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Millones de mexicanos utilizan la Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de sus servicios son gratuitos, algunas operaciones sí generan comisiones.

Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?
El Gobierno federal presentó una nueva versión de “La niña futbolista”, interpretada por Julieta Venegas, mientras continúan las actividades culturales y deportivas previas al Mundial.

Presentan ‘La niña futbolista’ canción interpretada por Julieta Venegas para el Mundial 2026
Toluca y Tigres disputan en el Nemesio Diez una Final de Concachampions con título regional y boleto mundialista en juego.

¿Dónde ver Toluca vs Tigres? Horario y alineaciones de la Final de ‘Concachampions’ 2026