Refuerzos en Saltillo: Saraperos anuncia a Greg Allen y David Gutiérrez tras cambio con Toros

Saraperos de Saltillo movió sus piezas en plena Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol y anunció la llegada de dos refuerzos procedentes de Toros de Tijuana: el outfielder exligamayorista Greg Allen y el lanzador derecho David Gutiérrez, en una operación que busca apuntalar tanto la defensiva como el bullpen del equipo saltillense. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el club este viernes, el movimiento contempla que Toros de Tijuana reciba en calidad de préstamo, por el resto de la campaña 2026, al jardinero Brandon Villarreal y al relevista Mario Meza, dos peloteros a quienes la organización agradeció por su profesionalismo y entrega. La llegada de Greg Allen representa una apuesta por velocidad, experiencia y cobertura en los jardines. El pelotero nacido en San Diego, California, es bateador ambidiestro y cuenta con recorrido en Grandes Ligas, donde militó entre 2017 y 2025 con Guardians de Cleveland, Padres de San Diego, Yankees de Nueva York, Pirates de Pittsburgh y Orioles de Baltimore. En MLB acumuló 304 juegos, con promedio de .231, 11 jonrones y 48 bases robadas, según registros.

En la actual campaña de la LMB, Allen inició con Toros de Tijuana. En 13 juegos con los fronterizos bateó para .229, con ocho hits, tres dobles, un cuadrangular, cuatro carreras producidas, una base robada y porcentaje de embasado de .325.

El otro refuerzo es David Gutiérrez, relevista sinaloense con amplia trayectoria en el beisbol mexicano. El derecho debutó en la LMB en 2015 con Olmecas de Tabasco y posteriormente formó parte de Leones de Yucatán y Toros de Tijuana. En 2026, con los bureles, trabajó en 13 apariciones, con marca de 2-1, efectividad de 9.26, 11.2 entradas lanzadas, 14 ponches y WHIP de 1.89. Aunque sus números recientes reflejan un arranque complicado, Gutiérrez llega con antecedentes sólidos en el circuito. En 2025, con Toros de Tijuana, tuvo efectividad de 3.46 en 48 apariciones, mientras que en 2024 registró 1.96 en 39 relevos, una señal de que Saraperos de Saltillo suma un brazo con experiencia para buscar estabilidad en la parte final de los juegos.

El movimiento llega en un momento clave para la novena saltillense, que intenta reaccionar en la Zona Norte. El equipo tiene récord de 11 triunfos y 22 derrotas, en la parte baja del standing, mientras que Toros de Tijuana es líder del sector con 23-10. Para la afición de Saltillo, el ajuste tiene un mensaje claro: la directiva busca modificar el rumbo antes de que la distancia en la tabla sea más pesada. Allen puede aportar movilidad en las bases, versatilidad defensiva y experiencia de Grandes Ligas, mientras que Gutiérrez llega como una opción para fortalecer el relevo de Mendy López en una campaña que exige respuestas inmediatas.

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