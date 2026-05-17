Saraperos de Saltillo no sostiene ventaja y cae 5-1 ante Tijuana

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    Saraperos de Saltillo no sostiene ventaja y cae 5-1 ante Tijuana
    Saraperos cerró la serie en el Mobil Park con marca de una victoria y dos derrotas ante Toros. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Chris Carter adelantó a la Nave Verde con cuadrangular, pero un rally de cinco carreras en la quinta entrada cambió el rumbo del encuentro

Los Saraperos de Saltillo no pudieron quedarse con la serie en la frontera y cayeron 5-1 ante los Toros de Tijuana en el tercer juego disputado en el Mobil Park, en un duelo donde el relevo de los locales marcó diferencia después de una sólida apertura de Manny Barreda.

La novena saltillense tomó ventaja desde la segunda entrada gracias al poder de Chris Carter, quien conectó su octavo cuadrangular de la temporada con un batazo entre los jardines izquierdo y central para colocar el 1-0 en la pizarra.

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Manny Barreda lució sólido durante las primeras cuatro entradas, limitando el daño de la ofensiva fronteriza y trabajando con apoyo defensivo oportuno. El derecho logró salir de situaciones complicadas y mantuvo la ventaja mínima para la Nave Verde. Sin embargo, en la quinta entrada comenzó el problema para Saltillo, ya que Barreda permitió tráfico en las bases y dejó corredores en posición de anotar antes de abandonar el encuentro, situación que terminó aprovechando Tijuana para darle la vuelta al marcador.

Los Toros armaron un rally de cinco carreras que definió el encuentro. Jack Mayfield abrió el ataque con doblete y posteriormente Jonathan Guzmán produjo una carrera con sencillo. Hernán Pérez impulsó otra más y, con las bases congestionadas, Justin Turner pegó imparable productor de dos anotaciones para colocar el definitivo 5-1.

Barreda dejó el encuentro tras el ataque fronterizo y el bullpen de Saraperos intentó contener a la ofensiva tijuanense con relevos de Emerson Martínez, Mario Meza, Enderson Franco y Cameron Cotter, quienes evitaron más daño en la recta final.

A la ofensiva, Saltillo generó oportunidades, pero no logró capitalizarlas. Fernando Villegas conectó doblete, Thairo Estrada y Christian Villanueva aportaron imparables, mientras Oscar Colás añadió un doble en la sexta entrada. No obstante, los Saraperos dejaron corredores en circulación en momentos importantes.

El relevo de Tijuana también respondió en los innings finales con trabajo de Adonis Medina, Miguel Díaz, Sam McWilliams y Roel Ramírez, quienes frenaron cualquier intento de reacción del equipo coahuilense.

Con este resultado, Saraperos cerró la serie con una victoria y dos derrotas ante los Toros, en una gira complicada frente a uno de los equipos más sólidos de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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