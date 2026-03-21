Saraperos mantienen ritmo en el Francisco I. Madero durante el Spring Training

Los Saraperos de Saltillo continúan con su preparación de pretemporada al cumplir trece días de actividades en el Estadio Francisco I. Madero, donde el equipo mantiene sesiones enfocadas en el ritmo de juego y la integración del plantel rumbo a la próxima campaña. La jornada tuvo como principal novedad la incorporación del lanzador estadounidense Zach Mort, quien se integra para lo que será su tercera temporada con la novena saltillense. El abridor se sumó de inmediato a los entrenamientos y compartió su impresión tras volver a la ciudad, señalando que encontró mejoras en el terreno de juego y cambios en las instalaciones del estadio.

El pitcher también habló sobre el ambiente dentro del grupo, destacando que se siente cómodo con sus compañeros y motivado para aportar desde la rotación. En su mensaje, mencionó su intención de mantenerse saludable durante la temporada y contribuir a los objetivos del equipo en la liga.

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En el terreno de juego, por segundo día consecutivo se desarrollaron sesiones de live BP, ejercicios que simulan situaciones reales de juego con enfrentamientos directos entre lanzadores y bateadores. Este tipo de prácticas permite a los pitchers trabajar en su control y repertorio, mientras que los bateadores buscan ajustar su tiempo de reacción en la caja. Durante estas dinámicas participaron lanzadores como Cam Alldred, Dakota Chalmers, Randy Gálvez, Nefatlí Feliz y Daniel Juárez, quienes enfrentaron a elementos del lineup como Gio Brusa, Alex Mejía, Christian Morales y Armani Sánchez, en duelos que forman parte del proceso de evaluación del cuerpo técnico. De manera paralela, los jugadores de posición realizaron trabajos específicos por zonas del campo. Bajo la supervisión de los coaches, los receptores, infielders y outfielders llevaron a cabo ejercicios enfocados en la defensa, con énfasis en la coordinación, desplazamientos y fundamentos básicos.

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La práctica de bateo también ocupó una parte importante de la sesión. El grupo fue dividido en cuatro bloques para optimizar el tiempo en el diamante. En ellos participaron peloteros como Brandon Villarreal, Chris Carter, Missael Rivera, Anthony García, Ramón Ríos y Fabricio Macías, entre otros, quienes tomaron turnos para afinar su contacto y potencia. El equipo continuará sus entrenamientos este domingo bajo la dirección del manager Mendy López, en un campamento donde el cuerpo técnico mantiene la atención en los detalles y en la consolidación del grupo de cara al arranque de la temporada.

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