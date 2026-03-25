Saltillo: Saraperos continúa su preparación y recibe a José Sibrián

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Saraperos
/ 25 marzo 2026
    Saltillo: Saraperos continúa su preparación y recibe a José Sibrián
    El receptor venezolano José Sibrián se integró a los entrenamientos del equipo en Saltillo. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Tras su victoria en el primer juego de pretemporada ante Acereros, la Nave Verde continúa su preparación rumbo a sus próximos compromisos

Los Saraperos de Saltillo continúan afinando detalles en su campamento primaveral, al cumplir su décimo séptimo día de actividades, en una jornada que combinó trabajo técnico, sesiones en vivo y la integración de un nuevo elemento al roster. El equipo llega con buen ánimo tras imponerse 7-2 a los Acereros de Monclova en su primer compromiso de pretemporada.

La principal novedad fue la incorporación del receptor venezolano José Sibrián, quien se reportó con la novena saltillense y se integró de inmediato a los entrenamientos. Su llegada fortalece la competencia interna en una posición clave, en medio de la evaluación que realiza el cuerpo técnico rumbo al arranque de la temporada.

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Durante la mañana, el equipo llevó a cabo una sesión de live BP, donde los lanzadores Deolis Guerra, Cameron Cotter, Sergio García-Repper, Aníbal Cervantes, Shoh Ishikawa, Samuel Zazueta y Alex Claudio enfrentaron a un grupo de bateadores encabezado por Chris Carter, Matthew Batten, Alberth Martínez, Kevin Armenta y Leonardo Delgado. Este tipo de práctica permite simular situaciones reales de juego y medir avances tanto en pitcheo como en ofensiva.

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Además del trabajo en vivo, los Saraperos reforzaron fundamentos como el corrido de bases y las labores defensivas, aspectos que el cuerpo técnico ha priorizado en esta etapa de preparación. En paralelo, los pitchers Salvador Ramírez, Yoshitaka Nanmoku y Axel de Lira continuaron con su proceso de ajuste en el bullpen, enfocados en ritmo, control y ejecución de lanzamientos.

La jornada cerró con la práctica de bateo, organizada en cuatro grupos. El primero estuvo integrado por Brandon Villarreal, Gio Brusa, Chris Carter, Missael Rivera y Fernando Villegas. En el segundo participaron Alex Mejía, Anthony García, Ramón Ríos, Drew Stankiewicz y Alberth Martínez.

El tercer grupo reunió a Fabricio Macías, Kevin Armenta, Christian Morales, Leonardo Delgado y Armani Sánchez, mientras que el cuarto contó con Daniel Sánchez, Jorge Morales, Scofield Torres y Óscar Samaniego.

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Con estos trabajos, la novena de Saltillo mantiene su enfoque en llegar en condiciones óptimas al inicio de la campaña, evaluando talento y consolidando su estructura tanto en ofensiva como en pitcheo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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