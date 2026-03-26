¡Arranque dominante! Dodgers aplastan 8-2 a Diamondbacks en el inicio de la MLB 2026

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Béisbol
/ 26 marzo 2026
    ¡Arranque dominante! Dodgers aplastan 8-2 a Diamondbacks en el inicio de la MLB 2026
    Shohei Ohtani celebra el triunfo con el que los Dodgers de Los Ángeles iniciaron la temporada 2026 de la MLB tras imponerse 8-2 a Diamondbacks de Arizona en Dodger Stadium. FOTO: AP

Los campeones de la Serie Mundial 2025 comenzaron su defensa del título con una remontada en Dodger Stadium, donde Andy Pagés, Will Smith y Yoshinobu Yamamoto encabezaron la victoria de Dodgers sobre Diamondbacks en el Opening Day

Dodgers de Los Ángeles arrancaron la Temporada 2026 de la MLB con una victoria de 8-2 sobre Diamondbacks de Arizona en el Dodger Stadium, en una noche en la que el vigente campeón de la Serie Mundial 2025 respondió tras verse abajo en la pizarra y terminó imponiendo condiciones con poder y oportunismo.

El duelo marcó el inicio de una nueva campaña para la novena angelina, que además celebró en casa su condición de monarca defensora.

Arizona tomó ventaja en la cuarta entrada con un cuadrangular de Geraldo Perdomo que también llevó al plato a Corbin Carroll para colocar el 2-0 momentáneo.

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Sin embargo, la reacción de Dodgers de Los Ángeles llegó en el quinto episodio, cuando Andy Pagés conectó un jonrón de tres carreras que le dio vuelta al encuentro, antes de que Will Smith produjera una más para encaminar la remontada.

La diferencia se amplió en la séptima entrada. Kyle Tucker remolcó una carrera con doblete, luego Mookie Betts impulsó otra con sencillo y más tarde Will Smith castigó de nuevo con un cuadrangular de dos anotaciones para sentenciar el 8-2 definitivo.

Con esa explosión ofensiva, Dodgers de Los Ángeles transformaron un juego apretado en una victoria contundente frente a uno de sus rivales del Oeste de la Liga Nacional.

En el montículo, Yoshinobu Yamamoto se apuntó la victoria tras trabajar 6.0 entradas, permitir cinco hits, dos carreras limpias, sin regalar bases por bolas y con seis ponches.

Del lado de Diamondbacks de Arizona, Zac Gallen cargó con la derrota luego de una labor de 4.0 innings en los que aceptó cinco imparables y cuatro carreras.

El resultado también dejó una señal importante para el arranque del calendario: Dodgers de Los Ángeles mantienen la inercia ganadora con la que cerraron 2025 y abrieron 2026 con una remontada ante 53 mil 712 aficionados en casa.

Para Arizona, en cambio, la derrota dejó escapar una ventaja tempranera en una visita complicada al estadio del campeón.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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